Sampdoria, dopo Romei anche Panconi si dimette dal cda: ora restano solo Lanna e Bosco

Genova. Anche Giovanni Panconi ha rassegnato le dimissioni da consigliere d’amministrazione della società. A comunicarlo è il club blucerchiato con una nota ufficiale.

“Il club – si legge nel comunicato – ringrazia Panconi per l’impegno e la professionalità dimostrati in questi anni di collaborazione e, in particolare, nell’ultima delicata fase di vita della società. La Sampdoria al completo augura a Gianni le migliori fortune umane e professionali”.

Si tratta della seconda defezione in pochi giorni. A fine giugno si era dimesso Antonio Romei, l’avvocato che si era occupato della trattativa Garrone-Ferrero, già vicepresidente della Sampdoria, accusato dai tifosi di aver portato il Viperetta alla presidenza e aver fatto gli interessi dello stesso invece di quelli della società.

Al momento restano dunque in sella solo Marco Lanna e Alberto Bosco, nonostante la conferma del cda ad interim dopo l’entrata in scena di Manfredi e Radrizzani. A breve i due membri dimissionari dovranno essere sostituiti, ma per ora non trapelano indicazioni nemmeno sulle tempistiche.