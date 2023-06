Sampdoria, il cda perde un pezzo: Romei si è dimesso

Genova. Il cda della Sampdoria, confermato ad interim dalla nuova proprietà, perde un pezzo: Antonio Romei (in primo piano nella foto) si è dimesso.

La notizia, trapelata questa mattina, è confermata.

L’avvocato, che si era occupato della trattativa Garrone-Ferrero, era già stato vicepresidente della Sampdoria proprio nella gestione del Viperetta e nei momenti più caldi dell’ultima stagione, era stato accusato dai tifosi di aver portato Ferrero alla presidenza e fatto gli interessi dello stesso invece di quelli della Società.

Nonostante la conferma delle deleghe da parte dei nuovi proprietari, Romei ha preferito farsi da parte prima della chiusura del mandato con l’omologa da parte del tribunale sulla ristrutturazione del debito. Al momento restano dunque in sella Marco Lanna, Gianni Panconi e Alberto Bosco.

“Il presidente Marco Lanna e i consiglieri Alberto Bosco e Gianni Panconi ringraziano l’avvocato Romei per l’instancabile impegno, l’abnegazione, la professionalità e la passione dimostrati negli anni di collaborazione e, in particolare, per il contributo fondamentale apportato nell’ultima delicata fase di vita del club, nella quale è stato un riferimento costante e prezioso per il Consiglio di Amministrazione, per il Collegio Sindacale e per tutta la società. Ad Antonio e alla sua famiglia un caro e sentito ringraziamento da parte di tutta la Sampdoria”, scrive in una nota la società.