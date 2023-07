Incendio in A12, l’autista del pullman ricoverato in area critica. Monitorata la 42enne incinta intossicata

Genova. È un 56enne originario di Como l’autista del pullman turistico andato a fuoco ieri pomeriggio nella galleria Monte Giugo dell’autostrada A12. È stato l’ultimo a scendere dal mezzo in fiamme e per questo è rimasto fortemente intossicato dal fumo.

Portato in gravi condizioni all’ospedale San Martino, si trova ancora ricoverato presso l’area medica critica al primo piano del pronto soccorso. Stanotte è stato sottoposto a una seduta in camera iperbarica e sono in fase di valutazione ulteriori sedute.

Altre tre persone sono attualmente ricoverate per intossicazione presso il reparto di osservazione breve intensiva del pronto soccorso, tra cui anche una donna incinta di 42 anni, di Bovisio Masciago in Brianza, sotto costante monitoraggio da parte del reparto di ginecologia.

Cinque pazienti sono in osservazione presso le salette del pronto soccorso, in attesa di definire l’iter diagnostico e terapeutico. Otto persone sono state dimesse, tutte con prognosi da uno a cinque giorni.

È stato invece trasferito all’ospedale Gaslini ieri sera, intorno alle ore 21.00, un bambino di 9 anni, con una lieve intossicazione.

Sul bus turistico viaggiava una quarantina di persone di ritorno da una giornata alle Cinque Terre. In totale 37 persone sono state portate in ospedale almeno temporaneamente. Al San Martino sono stati ricoverati per intossicazione 18 pazienti.

Altre 12 persone erano state accompagnate in stato di shock al Villa Scassi di Sampierdarena con lievi sintomi da inalazione di fumi trattata con ossigeno e aerosolterapia. Al momento dieci sono stati dimessi e due sono in via di dimissione, una volta terminati gli ultimi accertamenti.

La direzione strategica del policlinico “ringrazia sentitamente tutto il personale del pronto soccorso e della centrale operativa del 118, che hanno gestito in maniera puntuale ed efficace l’intera emergenza”.

La situazione è ancora critica per quanto riguarda il traffico. Sulla A12, tra Rapallo e Genova Nervi si registrano 8 chilometri di coda in direzione di Genova e 5 chilometri di coda in direzione Sestri Levante per lavori di ripristino della pavimentazione in seguito ai danni causati dall’incendio. Il traffico scorre su una corsia per senso di marcia.

Per le lunghe percorrenze verso il capoluogo ligure, Autostrade consiglia di percorrere la A1 Milano-Napoli fino a Piacenza, successivamente seguire la A21 Torino-Piacenza-Brescia verso Torino e la A26 Genova-Gravellona Toce in direzione Genova.