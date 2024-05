Bus a fuoco nella galleria Monte Giugo, la Procura chiede di archiviare l’inchiesta: “Non si può provare un difetto di fabbricazione”

Genova. Il bus della ditta Man che si è incendiato lo scorso luglio all’’interno della galleria monte Giugo, con i passeggeri, fatti uscire in fretta e furia dall’autista e finiti in 12 in ospedale per un principio di intossicazione, era in regola con tagliandi e manutenzione e visto che il mezzo è andato completamente distrutto non è possibile provare che un pezzo del motore avesse un difetto di fabbricazione.

Per questo il sostituto procuratore Giovanni Arena ha chiesto l’archiviazione dell’indagine all’esito della perizia commissionata all’ingegnere Marco Sartini. Per quel rogo che aveva bloccato l’autostrada per ore e portato nei giorni successivi alla chiusura temporanea della galleria per escludere danni strutturali, erano indagati il responsabile della Man Italia e il capofficina della ditta a cui la Man aveva affidato la manutenzione del mezzo, costruito nel 2019. Ma dall’indagine è emerso che tagliandi e manutenzione erano stato regolarmente compiuti.

In base alla perizia la causa dell’incendio è stata il grippaggio del primo pistone, per cui l’olio è fuorisciuto dal motore sulla parte destra dove ci sono i tubi di scarico e si è incendiato, come gli investigatori hanno visto anche dai filmati delle telecamere presenti sulla tratta.

Tutti i controlli effettuati sui bus ‘gemelli’ hanno dato esito negativo, ma sul fatto che il problema sia stato causato da un difetto di fabbricazione sul pistone di quel bus non ci sono prove essendo il bus completamente bruciato.

Fra l’altro nessuno fra i passeggeri, e nemmeno l’autista che era finito in ospedale in condizioni più gravi, hanno presentato querela. Si attende a questo punto solo la definitiva archiviazione da parte del giudice.