Il Galeone dei pirati salpa e prende il mare: in viaggio verso la manutenzione

Genova. Il galeone dei pirati, noto con il nome di vascello Neptune, da anni ormeggiato al Porto Antico di Genova, ha lasciato oggi il suo posto per essere ormeggiato a Ponte Calvi. La decisione di spostare il galeone è motivata dalla necessità di effettuare dei lavori di manutenzione, che sarà presa in carico dall’Ente Bacini.

Nonostante sia originariamente nato come set cinematografico per il film “Pirati” di Roman Polański, il galeone è stato progettato per galleggiare e ha svolto anche un ruolo importante nella promozione del film. Durante il 39° Festival di Cannes, il vascello Neptune fu ormeggiato nel porto di Cannes, dove il film venne presentato fuori concorso.

Successivamente, il galeone venne trasportato al porto antico di Genova, dove ha da allora rimasto ormeggiato a Ponte Calvi, sventolando bandiera tunisina e diventando una delle più popolari attrazioni del porto antico di Genova.