Finito il restyling: il Galeone è tornato al Porto Antico

Genova. Una decina di giorni di assenza per tornare nel porto di Genova più bello di prima: il Galeone dei pirati, una delle più dollari attrazioni turistiche della città, è nuovamente ormeggiato a Ponte Calvi, diventato la sua casa sin dai primi anni ’90.

Il Neptune – da tutti conosciuto e chiamato come “galeone”, appunto, anche se si tratta in realtà di un vascello, fedele riproduzione di un’imbarcazione del 1600 – aveva preso il largo a fine luglio alla volta di Molo Giano per essere sottoposto a una serie di lavori di manutenzioni nell’Ente Bacini. Terminato il restauro, lo scorso 11 agosto è tornato alla sua postazione originaria per essere nuovamente a disposizione dei turisti che vogliono visitarlo.

Varato nel 1985 e costruito per le riprese del film “Pirati” di Roman Polański in un cantiere navale tunisino, il galeone è un’imbarcazione perfettamente funzionante ed è iscritto al registro navale della Tunisia, anche se di fatto non ha mai solcato i mari se non per gli spostamenti logistici. Proprio nel 1986 venne ormeggiato al porto di Cannes, in occasione della presentazione del film fuori concorso. Una volta esaurito l’uso promozionale venne trasferito a Genova, nel bacino del Porto Antico, e ormeggiato a poca distanza dall’Acquario, trasformandosi in attrazione turistica.