Milan-Genoa in diretta testuale. Leao sigla l'1-0 - Genova 24

40′ Grande chiusura di Bani su Saelemaekers, lanciato a campo aperto, ma il difensore resta a terra, qualche problema fisico

36′ Occasione Milan: Kessie riesce a servire in orizzontale Saelemaekers, che sbaglia il tiro dal centro dell’area, calciando alto

33′ Calcio piazzato di Amiri nel tentativo di trovare la testa di un compagno, ma la palla è troppo lunga e finisce sul fondo

29′ Badelj ruba palla a Giroud e prova il tiro da lontano, palla fuori

24′ Cambio tattico nel Genoa: Ekuban viene spostato a sinistra, Amiri si sistema più avanzato. Il modulo diventa un 4-4-2

14′ Leao sgambettato da Frendrup ha qualche problema e rientra in campo dopo l’intervento dei medici

11′ Leao porta il Milan in vantaggio: cross di Kalulu dalla trequarti, Leao arriva sul secondo palo e con un sinistro al volo, anticipando Hefti, infila Sirigu in diagonale

5′ Prime fasi di partita in cui il Milan si è presentato due volte in area di rigore senza però andare al tiro. In quest’ultima occasione la verticalizzazione di Theo Hernandez non viene raccolta da Giroud

1′ Partiti. Palla al Milan

Ekuban torna titolare dal primo minuto nella sfida tra Milan e Genoa in programma alle 21 a San Siro. Blessin lo affianca a Piccoli, confermato e Amiri che giocherà alle loro spalle. In campo anche Frendrup e Galdames. Confermati esterni di difesa Hefti e Vasquez, mentre accanto a Ostigard c’è Bani. Panchina per Melegoni e Portanova.

Milan-Genoa 1-0

11′ Leao

Milan: Maignan; Gabbia, Kalulu, Tomori, Hernandez; Tonali, Bennacer; Saelemaekers, Kessie, Leao; Giroud.

Allenatore: Pioli.

A disposizione: Tatarusanu, Mirante, Ballo-Touré, Bakayoko, Diaz, Krunic, Messias, Maldini, Rebic, Lazetic.

Genoa: Sirigu; Hefti, Ostigard, Bani, Vasquez; Frendrup, Badelj, Galdames, Amiri, Ekuban, Piccoli.

Allenatore: Blessin.

A disposizione: Semper, Marchetti, Maksimovic, Criscito, Masiello, Ghiglione, Portanova, Hernani, Melegoni, Destro, Gudmundsson, Yeboah.

Arbitro: Chiffi.

