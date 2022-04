Genoa, Blessin: "Quando abbiamo spazio dobbiamo attaccarlo in modo diverso" - Genova 24

Milano. Una reazione, rispetto alla prestazione in casa con la Lazio, c’è stata. Il Genoa ha dato filo da torcere al Milan, ma la situazione è sempre la stessa: non riesce a fare gol e perciò, quando va sotto l’impressione è che sia complicato recuperare un risultato pur restando in partita sino all’ultimo.

Contro il Milan sono state due le possibilità reali: quella di Galdames a fine primo tempo e quella di Hernani in pieno recupero, quando ormai la partita era segnata.

Pioli ha fatto i complimenti al reparto offensivo rossoblù, che è stato bravo a schermare la possibilità di giocare come al solito soprattutto a Tonali, ma i complimenti, che il Genoa ha incassato in praticamente tutte le partite della gestione Blessin, non danno i punti necessari per la salvezza.

L’ingresso di Destro ha dato un po’ più di verticalità soprattutto perché, a differenza di tutti gli altri giovani attaccanti, ha qualche malizia in più nel conquistare la posizione migliore per ricevere palla o per guadagnare quel poco spazio sul diretto avversario. Tuttavia le palle giocabili per lui sono state davvero poche a San Siro. Amiri è sembrato più incisivo, ma spesso incaponito nel tentare l’azione personale. Sul gioco senza palla poco da dire: è ciò che riesce meglio al Genoa e anche contro il Milan sono stati molti i palloni rubati, senza però sfruttare gli spazi, come ha detto Blessin ai microfoni di Dazn: “Abbiamo iniziato bene, conquistato tanti palloni, vinto duelli, ma oggi non abbiamo creato tante occasioni. Sono abbastanza contento della prestazione, ma quando c’è lo spazio dobbiamo attaccarlo in maniera diversa, non è un discorso di sistemi di gioco. In ogni caso sono contento di come interpretiamo le partite, è la strada per salvarci”.

Secondo Blessin, tuttavia, in molte situazioni al 50-50 l’arbitro ha fischiato più a favore del Milan. Anche le piccole cose nella gestione della gara possono rendere il match più in salita di quello che è.

Ora le prossime due partite diventano fondamentali: lo scontro diretto contro il Cagliari e il derby saranno davvero decisive, tenuto conto che i sardi devono ancora giocare contro il Sassuolo.