A tu per tu con mister Paolo Mazzocchi

A tu per tu con Paolo Mazzocchi, allenatore di calcio. Ex giocatore, nel ruolo di difensore, ha giocato con Savona, Pontedecimo, San Fruttuoso, Entella, Albaro. Da tecnico ha allenato nelle giovanili di San Fruttuoso e Athletic Club Albaro, poi ha condotto, a livello di prime squadre, Molassana Boero, Voltrese Vultur, Sampierdarenese, Fontanabuona, Cogoleto, Ligorna, Little Club Genoa, Torriglia e Angelo Baiardo.

Paolo Mazzocchi, classe 1964, ci racconta alcuni aneddoti della sua lunga carriera di mister, ci parla delle sue concezioni relative al calcio e del suo modo di interpretarlo e viverlo, analizzando il mondo del pallone, tra passato e presente, sia per quanto riguarda i giovani che le prime squadre.