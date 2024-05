Trial Team Aveto, primo maggio da incorniciare

Genova. Primo maggio da incorniciare per il Trial Team Aveto, che ha disputato la seconda gara di campionato regionale ligure.

Al Pro Park di Genova il TTA ha festeggiato i risultati dei propri piloti, a partire da Tommaso Bottini che si è riconfermato leader nella classe regina (TR2) conquistando il primo gradino del podio.

Nella stessa categoria un quarto posto invece che va stretto invece al pilota Edoardo Brusatin.

Nella TR4 Expert Lorenzo Martinis Gon si piazza in terza posizione; nona per Gabriele Reboli. Elena Fratta conquista l’ottava posizione nella TR5.

I prossimi impegni sono per il campionato italiano a Civita Castellana (Viterbo) il weekend dell’11 e 12 maggio e, successivamente, per il regionale si torna in provincia di Genova precisamente a Cravasco il 2 giugno.

Tommaso Bottini