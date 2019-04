Genova. Un nuovo parcheggio di interscambio è stato realizzato a Quinto in via Francesco Maria Ruzza, nei pressi della stazione ferroviaria. Sono 68 gli stalli per le auto, di cui 2 riservati ai disabili, e 25 per moto e scooter. All’ingresso del piazzale, a giorni, verrà posizionato un limitatore di sagoma per impedire l’accesso a veicoli con un ingombro in altezza superiore a 1.90 metri.

Così come quello di via Opisso a Pegli, di recente inaugurazione, anche questo park è stato realizzato in un’ampia area di proprietà di Fs Sistemi Urbani (Gruppo FS Italiane) concessa in uso gratuito al Comune di Genova sino a dicembre 2019.

Prosegue quindi la stretta collaborazione tra Comune e Ferrovie per favorire la mobilità collettiva da e per la città di Genova, incentivando lo scambio tra diverse modalità di trasporto e l’integrazione tra il mezzo privato, la rete ferroviaria e i sistemi di mobilità urbana.

«Da adesso anche il Levante ha un importante parcheggio di interscambio che è stato possibile realizzare grazie alla preziosa collaborazione che l’amministrazione comunale ha avviato con il Gruppo Fs – sottolinea l’assessore alla Mobilità Stefano Balleari – mi auguro che anche questo park venga utilizzato per lo scopo con cui è stato realizzato e con le modalità illustrate nella segnaletica verticale che è stata installata».