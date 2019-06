Genova. Sono terminati i lavori di ripascimento della spiaggia di Quinto, una delle spiagge urbane più frequentate a Genova.

L’intervento di Aster, arrivato dopo la riprofilatura dell’arenile, ha dato un “abito nuovo” alla spiaggia, da oggi nuovamente utilizzabile in toto. I primi giorni è previsto e fisiologico un leggere pulviscolo in sospensione nel mare.

Non mancano ovviamente le polemiche: non tutti, infatti, sono soddisfatti dell’intervento, soprattutto per la tipologia di materiale utilizzato. La ghiaia posto sopra il ciottolato, secondo alcuni, non è coerente con il luogo.