A Portofino la festa di nozze dei miliardari indiani: l’1 giugno borgo blindato. E si attende il super ospite

Portofino. “Un grande evento con ospiti internazionali illumina Portofino”. L’evento in questione, di cui si parla ormai da qualche mese e che è stato recentemente confermato direttamente dal Comune di Portofino sui social, è il matrimonio di Anant Ambani, terzogenito dell’uomo più ricco dell’India (e dell’Asia), con la storica compagna, l’ereditiera Radhika Merchant. Un “grande evento”, appunto, che porterà familiari, parenti e amici (tra cui celebrity e alcuni tra gli uomini più ricchi e influenti al mondo) nel pittoresco borgo ligure, che per l’occasione sarà blindato e accessibile soltanto a chi vi abita o ha l’invito.

Si tratta in realtà, secondo indiscrezioni, soltanto di una tappa della crociera che ospiterà gli invitati (che sarebbero tra gli 800 e 1.200): una lussuosa nave da crociera partirà da Palermo e farà rotta verso il sud della Francia, passando appunto da Portofino, dove arriverà sabato 1 giugno.

“L’Amministrazione Comunale di Portofino è lieta di annunciare la realizzazione di un esclusivo evento privato che si terrà sabato 1 Giugno 2024 nel cuore del borgo – si legge sulla pagina Facebook del Comune – Dopo un’attenta valutazione, il sindaco Matteo Viacava insieme con la giunta, ha deciso di accogliere con entusiasmo la proposta presentata dagli organizzatori di questo evento unico. L’iniziativa vedrà la partecipazione di un artista di calibro internazionale, il cui nome verrà annunciato più vicino alla data dell’evento, garantendo un’esperienza indimenticabile per gli ospiti su invito. L’evento non solo arricchirà l’offerta culturale del borgo bensì contribuirà a promuovere l’immagine di Portofino come destinazione di prestigio internazionale”.

Nelle ultime settimane la decisione del Comune di ospitare l’evento ha suscitato non poche polemiche. Per consentire lo svolgersi dei festeggiamenti e garantire la sicurezza di alcune tra le persone più ricche e influenti al mondo – si vocifera che saranno presenti anche Mark Zuckerber e Bill Gates, che hanno già partecipato al fidanzamento ufficiale che si è tenuto a Jamnagar lo scorso gennaio con una festa durata tre giorni – inevitabilmente a Portofino potranno accedere esclusivamente i residenti, chi vi lavora e chi ha l’invito al matrimonio.

Il Comune sottolinea comunque che “l’evento si svolgerà nel pieno rispetto della fruibilità del borgo da parte dei residenti, degli ospiti e degli altri aventi diritto. La piena accessibilità alle aree pubbliche sarà garantita fino alle ore 17 del giorno dell’evento, assicurando che la vita quotidiana del borgo possa procedere con la minima interruzione. Dalle 17 in poi sarà garantito l’accesso a Portofino solamente agli aventi diritto”. Aventi diritto che sono appunto le categorie già citate.

“Questa celebrazione rafforza il legame di Portofino con eventi di portata globale – concludono dal Comune – seguito al grande successo del video concerto di Andrea Bocelli e alla presentazione della Ferrari Portofino, si preannuncia come una magnifica occasione per promuovere il turismo internazionale”.

Il matrimonio vero e proprio di Ambani e Merchant è fissato per il 12 luglio in India. Alla festa di fidanzamento si era esibita Rihanna, non è ancora noto invece chi arriverà a Portofino.