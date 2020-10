Spaccata nella boutique Louis Vuitton di via Roma: maxi bottino in borse, un arresto

Genova. Nuova spaccata nella notte nel negozio Louis Vuitton di via Roma, già bersagliata dai ladri due volte in questi anni con la medesima tecnica.

Visionando le immagini del sistema di videosorveglianza la Questura ha accertato che il furto era stato commesso da almeno quattro persone a bordo di due auto, una Skoda e una Megane Renault con le quali hanno sfondato la vetrina e preso la merce all’interno.

E’ stata diramata la nota di ricerca e, cercando di ricostruire la probabile via di fuga dei malfattori, una volante ha intercettato i veicoli in via Merano a Sestri ponente. Ne è nato un faticoso e difficile inseguimento tra sette volanti e i fuggitivi che, utilizzando due estintori, hanno nebulizzato la schiuma per rallentare e confondere gli operatori.

I poliziotti sono riusciti a avvicinare uno dei veicoli che ha perso il controllo ed è andato a sbattere contro il guard rail. I due occupanti si sono separati ma gli agenti sono riusciti a bloccare un 18enne moldavo che.

A bordo della Skoda, risultata rubata a Torino nello scorso mese di maggio, sono stati rinvenuti i due estintori e attrezzi atti allo scasso, ma non le borse.

Ad intervenire pre primi sul posto questa notte sono stati i carabinieri che sono alla ricerca degli altri malviventi.