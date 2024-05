Paola Cortellesi a Genova per le riprese di Petra, lo scatto con i ristoratori di via Pré

Genova. “Petra is back! Guardate chi è tornata a trovarci!”. Il post è apparso in queste ore sui social della Trattoria dell’Acciughetta, noto ristorante del centro storico di Genova. Sorridente insieme al personale del locale di via Pré c’è Paola Cortellesi, uno dei personaggi del momento dopo il trionfo ai David di Donatello con il film “C’è ancora domani” ma anche protagonista della serie tv Petra.

Come tutti sanno l’attrice e regista, nella fiction Sky ambientata a Genova, interpreta un’ispettrice di polizia: Petra Delicato.

Negli ultimi giorni sono cominciate le riprese della terza attesissima stagione di Petra, come si è evinto anche dalla presenza in diversi quartieri della città di truck con camerini e cineprese.

Nella terza stagione le storie saranno due. Scritte da Giulia Calenda, Furio Andreotti, Ilaria Macchia con la collaborazione alle sceneggiature della stessa Paola Cortellesi, sono tratte dalle opere di Alicia Giménez-Bartlett: ‘Il silenzio dei chiostri’ e ‘Gli onori di casa’ (Sellerio). Accanto a Paola Cortellesi ci sarà ancora lo strepitoso Andrea Pennacchi, nel ruolo del viceispettore Antonio Monte.