Investe bimba di 9 anni sulle strisce e scappa: rintracciato grazie alle telecamere

Genova. La Polizia Locale ha concluso con successo le indagini riguardanti l’incidente avvenuto il 22 aprile scorso in Via W. Fillak, dove una mamma e la sua bambina di 9 anni sono state investite da un motociclo mentre attraversavano sulle strisce pedonali, seguito dalla fuga del conducente.

Grazie a un’attività investigativa mirata e all’analisi delle registrazioni delle telecamere di sicurezza della zona, gli agenti sono riusciti a identificare il conducente e a rintracciarlo. Il riconoscimento da parte delle vittime ha confermato la sua responsabilità nell’incidente.

L’uomo, dopo essere stato convocato presso gli uffici di Via Sampierdarena, è stato deferito all’autorità giudiziaria per allontanamento dal luogo dell’incidente con danni alle persone e mancata precedenza ai pedoni: è stato denunciato a piede libero e sarà convocato in giudizio.