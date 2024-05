Giro d’Italia, le modifiche alla viabilità a Chiavari

Chiavari. Il passaggio del Giro d’Italia è atteso a Chiavari per mercoledì 8 maggio, tra le ore 13.30 e le 14, in occasione della tappa Genova – Lucca.

Sono previste temporanee modifiche alla viabilità nelle strade interessate dal percorso, ovvero in via Aurelia, via Prandina, piazza Torriglia, corso Italia, corso Gianelli, corso Assarotti, corso De Michiel e il ponte della Pace.

Dalle 7 e fino a cessata necessità, è vietata la sosta, con rimozione forzata, comunica il Comune.

Inoltre, a partire da due ore e mezza prima del passaggio della corsa, sarà vietato il transito di tutte le categorie di veicoli compresi i mezzi pubblici e in entrambe le direzioni.