Campi elettromagnetici e antenne 5g, anche il Comune di Chiavari congela l’aumento dei limiti

Genova. Continua l’onda di cautela da parte della amministrazioni comunali del genovesato sulla possibilità di aumentare i limiti previsti dalla normativa riguarda le concentrazioni di campi elettromagnetici relativi alle antenne dedicate alla telefonia mobile e alla nuova tecnologia del 5g.

Dopo Pieve Ligure, Lavagna e Cogorno, anche il Comune di Chiavari, infatti, con una ordinanza urgente per la “tutela della salute pubblica in materia di limiti ai campi elettromagnetici” che vieta su tutto il territorio comunale l’aumento dei limiti oltre i 6 V/m. Dal 1 maggio, infatti, grazie ad una normativa firmata dal governo nel dicembre 2023, in tutto il paese è possibile arrivare fino a 15V/m.

“Abbiamo adottato una nuova misura per tutelare la salute pubblica, in attesa di avere più approfondite valutazioni medico-scientifiche che siano in grado di fare chiarezza sulle conseguenze dell’innalzamento dei limiti alle emissioni elettromagnetiche – dichiara il sindaco Federico Messuti – Siamo consapevoli che questo tema ha suscitato diverse preoccupazioni tra i cittadini. Per questo motivo, ho firmato un’ordinanza che vieta su tutto il territorio del comune di Chiavari qualsiasi aumento dei limiti, ad oggi pari a 6 V/m. Stiamo già percorrendo un iter per valutare la fattibilità di una regolamentazione complessiva della materia sul nostro territorio. Tuttavia, ANCI Liguria ha recentemente comunicato l’intenzione di mettere a disposizione dei comuni una bozza di regolamento. Al momento, attendiamo ulteriori sviluppi”.