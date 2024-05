Genova Hip Hop Festival, da giugno a settembre 8 serate da Levante a Ponente

Genova. Da domenica 16 giugno a domenica 22 settembre 2024 Genova accoglie la prima edizione di Zena Hip Hop Connection, la nuova rassegna nata dalla collaborazione e con la direzione artistica di Genova Hip Hop Festival e di Duemilagrandieventi, realtà genovesi affermate nell’ambito della promozione di eventi. La manifestazione è vincitrice del bando del Comune di Genova “Assegnazione contributi a sostegno attività di spettacolo dal vivo nelle aree periferiche della Città di Genova – anno 2024”.

Da giugno a settembre, Zena Hip Hop Connection porterà 8 serate dedicate alla cultura hip hop e alle sue quattro discipline (rap, breakin, writing e deejaying) in 7 location cittadine, come Cep, Voltri, Cornigliano, Sampierdarena, Certosa, Albaro e Quinto al Mare. L’evento coinvolgerà importanti nomi del panorama hip hop di caratura nazionale e internazionale, alcuni provenienti direttamente dall’America e per la prima volta a Genova.

“Come suggerisce il nome, la manifestazione ha l’obiettivo di creare connessioni attraverso la musica e le discipline artistiche e coinvolgere più quartieri, soprattutto quelli periferici – raccontano Anis Tesh Hafaiedh, direttore artistico del Genova Hip Hop Festival e Nicolò Sasso, project manager di Duemilagrandieventi – L’esigenza è proprio quella di portare eventi culturali gratuiti dedicati a un pubblico giovane al di fuori del centro cittadino, coinvolgendo ragazze e ragazzi che vivono nelle zone periferiche genovesi in iniziative di qualità, create in sinergia con diverse associazioni e realtà del territorio”. Zena Hip Hop Connection con i suoi eventi toccherà infatti cinque municipi diversi: II Centro Ovest, V Valpolcevera, VII Ponente, VIII Medio Levante e IX Levante.

Gli appuntamenti prendono il via domenica 16 giugno e venerdì 21 giugno, dalle 18 alle 24, a Villa Bombrini a Cornigliano, per due serate del format Genova Hip Hop Festival. Proseguono sabato 6 luglio, dalle 17 alle 24, ai Giardini Villa Rosa di Rivarolo, per una serata di musica rap live e dimostrazione di street art; sabato 24 agosto, dalle 19 alle 24, al Chiosco Da Nico a Quinto, con live rap e dj-set; domenica 1 settembre, dalle 14 alle 20, sul lungomare di Pegli per un pomeriggio di break dance e dj-set; domenica 8 settembre, dalle 16 alle 20, ai Giardini Govi alla Foce, con dimostrazioni di skateboarding e dj-set; domenica 15 settembre, dalle 17 alle 20, all’Area Pianacci a Pra’ con talk e dj-set. Chiude la rassegna, domenica 22 settembre, dalle 14 alle 20, un pomeriggio di live rap e partite di basket e biliardino al Parco della Memoria di Sampierdarena.

Le associazioni e realtà del territorio coinvolte nella rassegna sono: Walk The Line, Cornigliano Mon Amour, Associazione La Stanza, Comunità San Benedetto al Porto, Unplug, Spazio 126, Genova Che Osa, Ricreativo Teste Mobili, Casa di Quartiere Certosa, Arci Pianacci, Chiosco Da Nico e Società per Cornigliano.

Il programma completo degli eventi sarà svelato nelle prossime settimane. Per info e aggiornamenti: www.instagram.com/genovahiphopfestival.