Biker scende a precipizio la scalinata di Castelletto (ma è uno spot pubblicitario)

Genova. Qualche settimana fa aveva destato scalpore e suscitato polemiche il caso dello youtuber che, per un video da condividere sui social, aveva sceso la scalinata monumentale di Monesteroli, alle Cinque Terre, in sella a una mountain bike.

In questi giorni imprese del tutto simili sono state notate sulle scalinate del quartiere di Castelletto, ma in questo caso nessuna “sfida” social: si tratta di uno spot pubblicitario per Red Bull.

La troupe è arrivata a Genova qualche giorno fa, e tra Castelletto e il Righi sono comparsi i cartelli di divieto di sosta proprio ai fini delle riprese. Martedì alcuni residenti sono anche riusciti ad assistere a una “discesa”: in via Strozzi un biker si è precipitato giù dalla scalinata seguito da un drone, suscitando anche un po’ di preoccupazione sino a quando non è stato chiarito che non si trattava di ragazzi spericolati, ma di stunt-man professionisti.

Stando ai cartelli, le riprese dovrebbe concludersi il 16 maggio. Non è chiaro quale sia il tema, se sia legato alla Formula 1 o ad altre attività del marchio.

Video: Facebook @ Sei di Castelletto se