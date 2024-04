Schianto in moto sul monte Cordona, centauro di 26 anni in gravissime condizioni

Bogliasco. Brutto incidente in tarda mattinata sulle alture del Levante genovese. Un motociclista di 26 anni è in gravi condizioni dopo essersi schiantato sul monte Cordona, nel territorio comunale di Bogliasco.

È successo verso mezzogiorno e mezza. Sul posto sono intervenuti la Croce Rossa di Sori, l’automedica Golf 6 del 118 di Genova e i carabinieri.

Il ragazzo ha riportato un severo trauma cranico e ha perso conoscenza. Il personale sanitario lo ha stabilizzato e intubato per poi caricarlo a bordo dell’elisoccorso Grifo arrivato da Albenga.

Da lì è scattato il trasporto in volo all’ospedale San Martino di Genova, in codice rosso, dove si trova ricoverato in rianimazione.

In corso le indagini per ricostruire la dinamica dell’accaduto.