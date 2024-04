Sampdoria, sei ancora out. L’appello ai tifosi: “Contro il Como insieme. Un’altra storia da scrivere”

Genova. Continua la preparazione della Sampdoria in vista della gara casalinga contro il Como, seconda il classifica, di sabato 27 aprile (fischio d’inizio ore 16.15).

Gli uomini di mister Andrea Pirlo arrivano dal pareggio a reti bianche al “Picco” nel derby ligure contro lo Spezia mentre i ragazzi di mister Osian Roberts hanno portato a casa una netta vittoria contro il Feralpisalò a cui hanno inflitto la celebre “manita”.

I blucerchiati hanno così svolto una seduta mattutina sotto la pioggia e il freddo di questi giorni: forza in palestra e trasformazione sul campo superiore sotto forma di torneo di partitelle.

Differenziati programmati per Antonio Barreca, Nicola Murru e Petar Stojanovic; palestra per Giovanni Leoni. Kristoffer Askildsen, Leonardo Benedetti, Andrea Conti, Manuel De Luca, Alex Ferrari e Ronaldo Vieira hanno proseguito i rispettivi percorsi di recupero.

Intanto la società blucerchiata ha lanciato un appello social ai tifosi per la sfida di sabato: “Insieme. Un’altra storia da scrivere tutti per uno e uno per tutti“. La gara contro il Como rappresenta un’importante tappa per la corsa ai play off, prima di tutto vincere per tenere le squadre dietro a distanza che come ha ribadito spesso il tecnico: “corrono veloci e non ci permettono di sbagliare“.

Pisa e Cittadella infatti sono solo lontane solamente un punto, per questo per la gara contro i lariani è fondamentale l’apporto dei tifosi: l’obiettivo è quindi arrivare a quota 25 mila supporters.

Al “Ferraris” sono già sicuri ventimila presenze tra abbonati e sostenitori che hanno acquistato il pacchetto per i biglietti delle ultime gare casalinghe ma la società chiama tutti ad un ultimo sforzo per arrivare insieme all’obiettivo finale.

Domani, mercoledì 24 aprile, è prevista una seduta pomeridiana.