Sampdoria, Pirlo: “Voltare pagina velocemente. A Spezia per farci trovare pronti”

Genova. Domani alle ore 16.15 al “Picco” la Sampdoria scenderà in campo per affrontare lo Spezia. Entrambe le compagini arrivano da una sconfitta e quindi domani, complice il fatto di essere il derby ligure, cercheranno a tutti i costi la vittoria.

“Ci tocca rimetterci a lottare come sempre – afferma il tecnico Andrea Pirlo – ormai mancano poche partite e i punti sono fondamentali e quindi dobbiamo riscattarci dalla brutta gara di sabato contro il Sudtirol. Affrontiamo una squadra che ha bisogno di punti come noi, giochiamo una partita importante e ci sarà grande attesa anche da parte di tutte e due le tifoserie quindi dovremmo farci trovare pronti”.

“Noi sappiamo a che punto siamo, dove abbiamo sbagliato, dove possiamo fare meglio – prosegue – sicuramente rispetto a sabato scorso possiamo fare meglio però giusto rimanere sempre con un certo equilibro perché non eravamo fenomeni prima del Sudtirol e non siamo diventati scarsi tutto ad un tratto quindi ci vuole equilibrio che nel calcio è la cosa più importante come nella vita. Noi lo sappiamo, su questo batto molto perché si va avanti con la continuità non con gli alti e bassi quindi questa deve essere una regola per tutti

Andrea Pirlo spiega che gara si attende: “Sicuramente lo Spezia giocherà con il coltello tra i denti ma noi dovremmo fare la stessa cosa, dobbiamo controbattere colpo su colpo. Inizieranno a giocare da subito in maniera aggressiva perché è una partita tra due squadre liguri con grande senso di appartenenza e quindi anche questo avrà la sua parte. Ma alla fine quello che conta sono i punti in palio e tutte e due le squadre hanno bisogno di vincere la partita quindi credo che sarà una partita aperta, molto aggressiva. Match con tante possibilità di poter fare la partita da parte di tutte e due le squadre quindi dovremmo interpretarlo nel giusto modo cercando di attaccarli nei loro punti deboli che abbiamo studiato e fare un’ottima fase difensiva”.

Il mister analizza anche la tenuta fisica e mentale dei suoi: “Abbiamo lavorato bene durante la settimana non ci sono stati intoppi quindi questo è già una cosa positiva mancano poche partite e da qui alla fine dovremmo dare anche qualcosa in più di quello che abbiamo per raggiungere il nostro obiettivo che sappiamo quale sia. Dobbiamo fare di tutto per centralo poi è normale che quando vieni da una sconfitta ci sia un po’ di sconforto però bisogna voltare pagina velocemente, non abbiamo il tempo di guardarci indietro perché l’obiettivo è più importante della sconfitta di sabato”.

Il tecnico si è poi soffermato su Valerio Verre, reduce da prestazioni non bellissime : “Non esiste il problema Verre, magari non ha fatto bene come tutti gli altri però è normale che la gente si aspetti tanto da lui perché ha fatto vedere di avere qualità importanti e può fare molto di più. Lo sa anche lui infatti è il primo ad essere dispiaciuto quando non fa quello che sa fare però è normale del percorso di un giocatore capitano le partite dove non riesci a dare il meglio”.

Andrea Pirlo fa il punto su Esposito e su tutti gli altri giocatori : “Esposito è recuperato, si è allenato ed è a disposizione ma anche tutti gli altri adesso stanno bene quindi avremo possibilità di scegliere fra 4/5 attaccanti. Anche Piccini è disponibile”.

Il mister ha spiegato anche la possibilità di vedere giocare Alvarez come prima punta: “Ha sempre fatto anche quel ruolo sia in Uruguay sia quando è arrivato in Italia al Sassuolo. Ha giocato come punta centrale o vicino ad un’altra punta. Borini uguale, ha fatto tutte le posizioni dell’attacco. Lui è più bravo a legare il gioco, anche Alvarez ma è più attaccante e più bravo dentro l’area”.

L’obiettivo finale restano i play off ma mister Pirlo non vuole fare calcoli: “Calcoli non ne puoi fare. Può influenzare giocare dopo, forse nelle ultime partite dovresti giocare sempre in contemporanea ma contano i tuoi risultati così come eventuali passi falsi di altri. Puoi vincere e perdere contro chiunque, conta avere l’atteggiamento giusto”.

Il tecnico è tornato ad analizzare la sconfitta contro il Sudtirol:“ Ci è sembrato che non avessimo la giusta energia per fare quello che volevamo. Forse il caldo che ci ha tolto energia, tanti giocatori hanno giocato sottotono. Le altre squadre sono tutte lì, ci sono tante squadre che lottano per i playoff, per i playout e per la promozione”.

Il pubblico si aspetta qualcosa in più da Verre invece Pirlo si aspetta qualcosa in più da parte di tutti: “Mi aspetto qualcosa di più da tutti e che possano dare qualcosa in più nelle loro qualità. Un giocatore deve provare a fare qualcosa di diverso per eccellere. Io chiedo a tutti di giocare liberi per esprimere le loro qualità. Giocare per il compitino e per lo 0-0 non serve a nessuno”.