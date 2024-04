Ponte 25 aprile, meteo in Liguria all’insegna dell’instabilità: pioggia dietro l’angolo

Genova. Sarà un fine settimana dal meteo incerto in Liguria. Dopo un 25 aprile caratterizzato da sole e soltanto qualche nube sulla costa, ma piovaschi sparsi nell’immediato entroterra, anche i prossimi giorni saranno all’insegna dell’instabilità. Da un punto di vista grafico, sulle previsioni del centro meteo Limet, non sarà difficile vedere il simbolo del “sole” associato a quello del “lampo con nuvola e pioggia”.

Insomma, condizioni di variabilità interesseranno la nostra regione anche nelle giornate di venerdì e sabato con rovesci sparsi, qualche temporale, ma anche momenti soleggiati. Miglioramento nel corso di domenica e nell’inizio della settimana successivo. Ma – anche se è presto per fare vere e proprie previsioni – i temporali potranno farsi rivedere proprio nel giorno del 1 maggio.

La costante, però, sarà anche quella delle temperature al di sotto della media stagionale con massime che non andranno oltre i 15-16 gradi venerdì e sabato ma con un rialzo termico a partire dalla giornata di domenica.

I previsori di Limet per venerdì 26 aprile presentano questo quadra: tra la notte e la mattinata nuclei instabili sparsi e irregolari interesseranno il settore centro-orientale della regione con anche qualche colpo di tuono nei nuclei più intensi. Rovesci di neve oltre i 1300-1400 metri. Variabilità dal savonese verso ovest senza precipitazioni. Nel pomeriggio l’instabilità maggiore si concentrerà sul settore occidentale della regione con rischio di rovesci e qualche temporale, mentre a levante il cielo sarà variabile, ma senza precipitazioni importanti. Generale attenuazione dei fenomeni in serata su tutta la regione. Temperature pressochè stazionarie o con poche variazioni.

Per sabato 27 aprile il centro Limet dice che dopo un parziale miglioramento nella notte, aumento della nuvolosità su tutta la regione con rischio di piogge e qualche rovescio specie sul settore centrale. Più sporadiche le piogge ai lati della regione.

Un miglioramento più consistente è atteso per domenica 28 aprile, con qualche pioggia al mattino sul ponente, ma in via di attenuazione, per il resto nubi sparse con tendenza a schiarite. Temperature in aumento.