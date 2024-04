Nasce Genova24 Lavoro: in home page le offerte delle aziende e i corsi di formazione

Genova. E’ attiva da qualche giorno sul nostro giornale la nuova sezione “Genova24 Lavoro“, dedicata proprio a dare visibilità alle offerte di impiego e alle opportunità di occupazione nella provincia di Savona.

COME NASCE L’IDEA

Dopo la fine dello stato di emergenza legato al Covid-19, il mondo delle imprese e del turismo si è trovato a dover “ripartire”: c’era bisogno di investire, di assumere persone, di rilanciare locali, eventi, idee. Ma molte aziende hanno segnalano difficoltà nel trovare personale, mentre tanti genovesi faticano a trovare lavoro.

Per questo, ormai quasi due anni fa, abbiamo messo a disposizione di esercenti e imprese, sul nostro “gemello savonese” IVG, un canale semplice e gratuito da utilizzare per pubblicare le proprie offerte di lavoro. Un progetto che ha funzionato anche oltre le attese, e che ora sbarca quindi anche su Genova24. Metteremo a disposizione delle aziende la visibilità del nostro sito e fungeremo, per i lettori, da “collettore di opportunità”, fornendo ancora una volta un servizio utile al nostro territorio al di là del puro aspetto informativo. L’obiettivo è quello di dare un punto di riferimento a tutti i genovesi che cercano o offrono lavoro, e che oggi saltano dalle piattaforme specializzate ai social network, dal passaparola alle agenzie interinali.

COME FUNZIONA

Tutte le aziende possono inserire gratuitamente gli annunci di lavoro nella nuova sezione, annunci che hanno massima visibilità sia in home page che in una sezione dedicata del nostro/vostro giornale. L’inserimento è automatico e non c’è limite al numero di annunci inseribili da ciascuna azienda.

Ma non abbiamo voluto limitare il progetto alle offerte di lavoro: per questo abbiamo pensato di dare spazio anche a tutto il mondo della formazione professionalizzante. Anche in questo caso nella nuova sezione viene data visibilità gratuita a tutti i corsi che enti, istituzioni e centri di formazione realizzano sul territorio e non solo.

Il servizio è già operativo, e ci sono già annunci di lavoro per la provincia di Genova: tra le ricerche attive, ad esempio, un elettricista civile, un tecnico per l’installazione e la manutenzione degli impianti antincendio, un impiegato back office, un manutentore meccanico oppure un apprendista magazziniere in categoria protetta.

COME ADERIRE

Per accedere a Genova24 Lavoro è sufficiente cliccare qui. Nell’apposita sezione si possono trovare tutti gli annunci e l’elenco dei corsi di formazione; qui invece il form da compilare per caricare un nuovo annuncio.

Sarà inoltre possibile iscriversi ad una newsletter (a cadenza settimanale) che consentirà a tutti gli iscritti di ricevere direttamente nella loro casella di posta elettronica le proposte più interessanti inserite dalle aziende e presenti sul nostro portale.