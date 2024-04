Municipio Ponente, i consiglieri di Vince Genova migrano al Misto: Barbazza nella bufera

Genova. È di oggi la notizia dell’uscita dei consiglieri civici eletti tra le fila della Lista Vince Genova nel Municipio VII Ponente in direzione Gruppo Misto.

“Dopo mesi di (non) gestione da parte del Presidente Barbazza, tra una costante delegittimazione del consiglio municipale ed episodi di grave mancanza di trasparenza nelle scelte di investimento di risorse pubbliche, scompare quindi nel municipio Ponente Vince Genova, lista di riferimento del Sindaco Marco Bucci, da oggi trasformata nel gruppo di Italia Viva sotto mentite spoglie. Non è un caso”, attaccano in una nota vari esponenti del Pd, il capogruppo a Tursi e segretario metropolitano Simone D’Angelo, Rita Bruzzone, coordinatrice Pd municipio Ponente e consigliera comunale, il capogruppo dem in municipio Claudio Chiarotti e Massimo Ferrante, responsabile Enti locali del partito.

“A sostenere Guido Barbazza oggi resta solo l’asse Rixi-Paita, con i proconsoli locali Bordilli-Avvenente. L’asse delle espansioni portuali indiscriminate, delle servitù per i quartieri a ponente della Lanterna, della subalternità dell’interesse collettivo all’interesse privato. Non si può che prendere atto del fatto che il presidente Barbazza, eletto come esponente della lista Vince Genova, oggi non ha più nella sua maggioranza chi lo aveva sostenuto”, si legge nella nota.

“I cittadini e le cittadine del municipio Ponente meritano ben di meglio di questa giunta – concludono i dem – il Partito Democratico avvierà ogni iniziativa perché questo accada il prima possibile, nella consapevolezza che da oggi, tra i banchi del consiglio municipale, a difendere acriticamente l’operato di Barbazza e della sua giunta è rimasta solo una minoranza”.