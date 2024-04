Linea del Campasso, Lodi: “Sarà attivato un tavolo sociosanitario permanente per i cittadini”

Genova. Sul tema dell’ultimo miglio del Terzo Valico e della collocazione di punti informativi per i residenti si esprime la consigliera comunale di Azione Cristina Lodi, che sull’argomento ha presentato degli ordini del giorno in Consiglio comunale:.

“Oggi è stata approvata la proposta da me avviata e più volte avanzata da associazioni, comitati e organizzazioni sindacali di attivare un tavolo di lavoro permanente sociosanitario che coinvolga tutte le professionalità necessarie del distretto sociale e del distretto sociosanitario al fine di avviare azioni a sostegno delle categorie maggiormente colpite dalle conseguenze della cantierizzazione massiva che riguarda le zone di Certosa, Rivarolo, Fegino e Sampierdarena”, dichiara Lodi.

“Soprattutto ora che si avvicina la stagione più calda non vorremmo dover far affrontare ai cittadini un’estate uguale a quella precedente, in cui le persone, soprattutto le più fragili, sono state lasciate da sole, con la sola vicinanza dei comitati, delle associazioni e dei Municipi rispetto a problematiche come polveri, rumori e situazioni invisibili – prosegue la consigliera -. Pensiamo agli anziani, alle persone con disabilità e anche ai bambini e alle bambine, alla mancanza in questo momento nei luoghi dove si svolgono i lavori di spazi per loro e alla necessità che ci sia un punto urgente sulla questione sociosanitaria di questi cantieri”.

“Ho ottenuto anche che venga convocato a breve l’osservatorio Ambiente Salute comunale e ho sollecitato l’apertura del point informativo a Rivarolo, che in realtà doveva essere inaugurato il 24 aprile ma di cui non si sa nulla. Speriamo che tutte queste azioni permettano alle persone che vivono in Valpolcevera e in Municipio Centro Ovest di immaginare momenti migliori rispetto a quelli attraversati fino a oggi come richiesto dalle battaglie di chi il territorio lo vive e a cui va il mio ringraziamento, come i comitati, le associazioni e le amministrazioni municipali”, conclude.