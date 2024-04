Genoa neopromossa con più punti nei top campionati: è testa a testa con il Las Palmas

Genova. Il Genoa con la vittoria di ieri sul campo del Verona è tornato a conquistare i 3 punti che mancavano da 42 giorni ovvero dalla vittoria casalinga contro l’Udinese del 24 febbraio.

Da allora due pareggi, con Juventus e Frosinone (entrambi al Ferraris) e due sconfitte con l’Inter, a Milano, e Monza a Genova. E così per i rossoblù sono arrivati altri 3 punti, ora la classifica dice 38 in 31 gare di campionato che tradotto significano dodicesima posizione.

Un dato significativo perché questi 38 punti lo rendono il team che ne ha totalizzati di più nei cinque maggiori campionati europei. Nessuna squadra salita dalla serie cadetta ha fatto meglio, per ora. Il Las Palmas, che milita nella Liga, è subito dietro con 37 punti (ma ha una gara in meno), sul terzo gradino del podio c’è sempre una squadra tedesca: FC Heidenheim 1846 che ha ottenuto, fino a qui, 33 punti.

Insomma la squadra di Alberto Gilardino sta, fino ad oggi, disputando un’ottima stagione e ha quasi messo al sicuro il discorso salvezza: la zona retrocessione è distante 12 lunghezze. Quei 38 punti sono ancora più significativi se si pensa che le neopromosse in Inghilterra e Francia non hanno nemmeno raggiunto la soglia dei 30 punti; la migliore in Premier League è Luton Town che ha collezionato solamente 6 vittorie in 32 gare è è in piena zona retrocessione. Per quanto riguarda la Ligue 1 la migliore è Le Havre che ha di fatto conquistato 1 punto a partita: 28 in 28 gare.

Un ruolino di marcia importante per il Genoa che, seppur momentaneamente, la incorona regina d’Europa tra le neopromosse.