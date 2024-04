Gallerie di Sant’Anna, da oggi al 19 aprile sull’Aurelia si viaggia a senso unico alternato

Sestri Levante. A partire da oggi, lunedì 8 aprile, fino a venerdì 19 aprile, sarà in vigore il senso unico alternato nelle gallerie di Sant’Anna, tra Lavagna e Sestri Levante. La misura sarà applicata nella fascia oraria dalle 8 alle 17, esclusi festivi e prefestivi, ed è legata ai lavori per stesura cavi di fibra ottica.

La decisione, stabilita da Anas, ricade direttamente sui comuni di Sestri Levante e di Lavagna: quest’ultimo ha diramato le informazioni dettagliate sulla viabilità dei prossimi giorni.

Sempre a Sestri Levante, la chiusura di via Fascie, in corrispondenza dell’incrocio con via Monsignor Vattuone, è necessaria per consentire la prosecuzione delle opere di posa del canale di raccolta delle acque meteoriche, di due fognature per il deflusso delle acque nere e della rete dell’acquedotto.

Dalle ore 8 di martedì 9 fino alle 00.00 lunedì 15 aprile le lavorazioni del cantiere per la realizzazione di un nuovo canale di raccolta e smaltimento delle acque bianche in via Monsignor Vattuone a San Bartolomeo della Ginestra si estenderanno in via Fascie e sarà istituito il divieto di transito veicolare e pedonale.