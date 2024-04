Il ritorno degli Ex Otago: ecco “Auguri”, nuovo disco (e nuovo tour) della band genovese

Genova. A cinque anni dall’ultimo lavoro in studio, gli Ex Otago tornano sulla scena con un nuovo disco e un nuovo tour che li porterà anche nella loro Genova. S’intitola “Auguri“, ed è uscito venerdì 12 aprile per Capitol Records Italy/INRI su tutte le piattaforme digitali e anche nella versione vinile, che include una sorpresa speciale per i fan: una canzone in esclusiva solo in questo formato.

Sempre il 12 aprile debutta in radio anche il nuovo singolo estratto dall’album, “Non credo più a niente“, con il feat. del collega e conterraneo Olly: un brano che fotografa il momento in cui due diverse generazioni di cantautori genovesi si incontrano, dando vita a una nuova corrente.

La band composta da Maurizio Carucci, Simone Bertuccini, Olmo Martellacci e Rachid Bouchabla ha presentato il nuovo album giovedì proprio a Genova, al MaddaLive, un “brindisi appassionato alla vita autentica così come un sarcastico commento che anticipa le circostanze dall’esito incerto, capace di racchiudere cinque anni di silenziosa e intensa gestazione, attraversati da crescita personale, superamento di sfide, nuove esperienze e saluti significativi”. Dieci le tracce contenute, che includono gli ultimi amati successi degli “Otaghi” (‘Con te’, ‘La puzza della città’, ‘Mondo Panico’) e sette brani inediti. Ad arricchire il disco preziose collaborazioni: Fabri Fibra, Olly e i Coma_Cose.

Un album dalle atmosfere intimiste, in pieno stile Otago, pensato per evadere dalla vita quotidiana e riscoprire “la semplice verità di un cielo blu sopra di noi. ‘Augure’ in latino vuol dire ‘accrescere’ diventare grandi, non tanto con l’età, intanto quella passa e basta, piuttosto con i sensi, la consapevolezza, la visione del mondo – spiega la band – Auguri è anche una parola popolare, famigliare, domestica, che ci riporta immediatamente ai ricordi dei nostri nonni, delle torte di mele che ci preparavano, a momenti intimi e irripetibili della storia di ognuno di noi. Auguri è un disco per tutti i giorni, tutti i giorni è la nostra festa e vale la pena festeggiare”.

La band genovese porterà il nuovo disco in tour, 11 tappe che toccheranno tutta Italia e che verranno inaugurate da quella di sabato 25 maggio a Milano, al Mi Ami Festival. Tra giugno e settembre gli Otaghi si sposteranno lungo lo stivale, ovviamente con una tappa speciale nella città natale: “Tu non tradirti mai”, in programma all’Arena del Mare il 12 luglio. Sul palco insieme a Carucci, Bertuccini, Martellacci e Bouchabla ci sarà ancora una volta Giorgia Sudati alla chitarra elettrica, che affiancherà la band sul palco in ogni show.

I biglietti delle nuove date sono già disponibili su Ticketone e nei punti vendita autorizzati. Per tutte le info sui biglietti: www.magellanoconcerti.it.

Ex Otago, le date del tour estivo

Sabato 25 maggio 2024 – Milano, MI AMI Festival

Giovedì 6 giugno 2024 – Cagliari, Ateneika (ingresso gratuito)

Venerdì 14 giugno 2024 – Bologna, Oltre Festival

Venerdì 21 giugno 2024 – Arsita (TE), Dlen Dlen Festival

Sabato 22 giugno 2024 – Vicenza, Lumen Festival (ingresso gratuito)

Domenica 23 giugno 2024 – Ivrea (TO), Apolide Festival

Mercoledì 26 giugno 2024 – Salerno, Limen Festival

Venerdì 12 luglio 2024 – Genova, Arena del Mare

Giovedì 18 luglio 2024 – Roma, Villa Ada Festival

Sabato 20 luglio 2024 – Conversano (BA), Casa delle Arti

Giovedì 5 settembre 2024 – Castel Fiorentino (FI), Festa della Birra Castellana (ingresso gratuito)