Europee, si scalda la campagna elettorale: giovedì Calenda a Genova per Cristina Lodi

Genova. Inizia a scaldarsi in Liguria la campagna elettorale per le europee, in programma l’8 e il 9 giugno 2024.

Giovedì 4 aprile 2024, alle ore 18.30, alla Sala Sivori di salita Santa Caterina il segretario nazionale di Azione Carlo Calenda presenta la campagna elettorale del suo partito insieme alla candidata Cristina Lodi.

Cristina Lodi, nominata segretaria regionale di Azione Liguria lo scorso dicembre, è candidata nella circoscrizione italiana del Nord Ovest, che comprende Piemonte, Valle D’Aosta, Liguria e Lombardia.

I giochi sono ancora parzialmente aperti anche se gli spazi a disposizione per i liguri, in una circoscrizione così ampia, non potranno essere molti. Sul fronte del centrodestra la Lega ha già schierato Francesco Bruzzone, parlamentare di lungo corso, e l’assessora genovese Lorenza Rosso, civica eletta nella lista del sindaco Bucci. Per Forza Italia si parla di Luigi Grillo e Marco Melgrati, mentre Fratelli d’Italia punta sul capogruppo in regione ed ex assessore di Tursi Stefano Balleari. Nel Pd continuano a circolare i nomi di Andrea Orlando e dell’europarlamentare uscente Brando Benifei (capodelegazione dei dem). Per il M5s scadono domani le autocandidature online.