Corso Saffi, mancano parcheggi per la questura: via libera alle moto sul marciapiede

Genova. Novità in corso Aurelio Saffi: dai prossimi giorni sarà possibile parcheggiare le moto sul marciapiede che costeggia la questura. Lo prevede un’ordinanza del Comune di Genova che istituisce 66 nuovi stalli per ciclomotori e motocicli nel tratto iniziale della strada e ne aggiunge altri 14 nella strada che taglia lo spartitraffico di via Diaz di fronte al semaforo. Ma non è l’unico cambiamento in vista.

A chiedere la creazione di nuovi parcheggi per i veicoli a due ruote è stata proprio la Questura di Genova nelle scorse settimane: “Attualmente l’immobile – si legge nelle premesse del provvedimento – è interessato da lavori di manutenzione che hanno reso indisponibili diversi spazi dell’area perimetrale che erano in uso al personale in servizio, soprattutto in riferimento a posteggi per motoveicoli”. Nel sopralluogo è stata constata la “reale carenza” di parcheggi per moto e scooter in corso Saffi e “contestualmente è emersa la possibilità di disciplinare la sosta in corrispondenza del marciapiede lato ponente” tra viale Brigate Partigiane la Casa del Mutilato.

La sosta sarà disciplinata dalla segnaletica orizzontale che Aster dovrà realizzare nei prossimi giorni. I parcheggi saranno a lisca di pesce (disposti cioè a 45 gradi rispetto alla strada) e per l’accesso verrà ricavata – sempre sul marciapiede – una corsia di transito a senso unico in direzione mare. Lo spazio restante, in media circa un metro e mezzo e ritenuto perciò adeguato, rimarrà riservato ai pedoni.

Gli altri parcheggi troveranno spazio nel vialetto di fronte al lato della questura rivolto verso via Diaz: come avviene nell’interruzione dello spartitraffico di fronte al liceo D’Oria, anche qui saranno disegnati stalli in parallelo per i veicoli a due ruote. Spazi che un tempo erano riservati ai pedoni, ma che oggi si piegano alle nuove esigenze della mobilità.

Del resto in corso Aurelio Saffi si continua a prevedere la soppressione della corsia riservata ai bus per poter creare posti auto sul margine adiacente a viale Brigate Partigiane per dare respiro alla Foce, zona in perenne carenza di spazi per la sosta. “Bisognerà prima scarificare l’asfalto, poi arriverà un’ordinanza ad hoc – anticipa la presidente del Municipio Medio Levante Anna Palmieri -. Era già stato fatto due anni fa per il Salone Nautico in via sperimentale, lo abbiamo chiesto fortemente all’assessore Campora anche per compensare in parte la perdita di parcheggi in piazzale Kennedy”.