Confindustria, nessun genovese alla presidenza: Garrone ha ritirato la candidatura

Genova. Game over. Alla guida di Confindustria nazionale non ci sarà un genovese. Il presidente della Erg e dell’istituto Gaslini, Edoardo Garrone, ha annunciato in una lettera il ritiro della sua candidatura per la presidenza: “La scelta di anteporre il fine alla persona mi impone di fare un passo indietro e di consentire a Emanuele Orsini di trovare quelle condizioni ideali per guidare Confindustria senza condizionamenti, e di poterlo fare con grande senso di responsabilità, in nome di un fine collettivo che è molto più importante di noi singoli”.

A Confindustria “non serve che un candidato possa vincere per qualche voto, magari frutto di impegni o scambi eccessivi e per me intollerabili e inaccettabili – scrive Garrone in un lungo testo -. Solo sostenendo un unico candidato e mettendolo nella condizione ideale per forza e autonomia, si può garantire la miglior governabilità alla nostra Confindustria”. E sottolinea: “È una rinuncia che personalmente mi costa molto, ma che confido possa determinare una svolta comportamentale e sostanziale, rendendomi e rendendoci orgogliosi di averlo fatto e di aver contribuito ad un cambiamento storico doveroso, esprimendo un modo di essere al servizio del sistema e non un sistema al servizio di sé stessi”. Nella chiusa si definisce “commosso ed emozionato”.

Per Genova e la Liguria è la fine dei giochi. All’inizio della corsa erano ben due i papabili: lo stesso Edoardo Garrone e Antonio Gozzi, leader di Duferco e di Federacciai. Quest’ultimo era stato però escluso dai saggi, tanto che si era vociferato di un ricorso ai probiviri, poi smentito tramite le agenzie di stampa.

Adesso, con il passo indietro annunciato da Edoardo Garrone, la strada verso la prossima presidenza di Confindustria è tutta per l’imprenditore emiliano Emanuele Orsini. Domani si riunisce il consiglio generale di Confindustria che voterà per designare il prossimo presidente. L’elezione sarà il 23 maggio con il voto dell’assemblea.