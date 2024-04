Autostrade, coda in A12 per un maxi tamponamento. E dopo il controesodo tornano i cantieri

Rapallo. È un maxi tamponamento sull’autostrada A12, poco dopo l’entrata di Rapallo in direzione Genova, a creare la maggior parte dei disagi sul nodo genovese nella giornata da bollino rosso per il traffico del controesodo al termine di festività pasquali che in realtà non hanno invogliato il turismo verso le Riviere.

L’incidente si è verificato intorno alle 17.30 e ha visto coinvolte cinque vetture. Non ci sono feriti gravi. Una persona è stata trasportata in codice giallo all’ospedale San Martino di Genova, tutti gli altri sono rimasti praticamente illesi. Nel tratto tra Chiavari e Rapallo si sono formati circa 3 chilometri di coda. Nel pomeriggio disagi sulla A26 e sulla A10 per altri tamponamenti e per un’auto ribaltata in una galleria, per fortuna senza feriti.

Code per il rientro si registrano invece nel Ponente ligure. Già nel corso della mattinata si sono verificati i primi rallentamenti lungo tutte le principali arterie che dalla Riviera muovono verso le regioni del Nord Italia.

Nel tardo pomeriggio si sono formate code in A10 tra Borghetto Santo Spirito e Pietra Ligure, oltre a rallentamenti fino a Orco Feglino, sempre in direzione Savona, con tempi di percorrenza superiori alla media. E una coda di un chilometro è segnalata tra Spotorno e Savona. Qualche disagio in A10 tra Arenzano e il bivio con la A26. La situazione viaria dovrebbe lentamente rientrare alla normalità solo in tarda serata, smaltito il flusso veicolare.

Intanto, da Autostrade per l’Italia ecco come sarà la giornata di martedì 2 aprile, che segna anche l’inizio della ripresa in mattinata dei cantieri di manutenzione interrotti per le festività pasquali: sulla A10, in direzione Genova, sarà una giornata da bollino rosso dalle 10.00 alle 19.00. Prevista circolazione sostenuta anche in direzione Savona.

Bollino rosso, nella stessa fascia oraria, indicato da domani sulla A26 in direzione Genova Voltri, ma criticità saranno presenti anche nella direzione opposta.