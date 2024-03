Nervi, frana nella falesia sotto la passeggiata: interdetto l’accesso alla Torre Gropallo

Genova. Una frana si è staccata dalla falesia che sostiene la passeggiata Anita Garbaldi a Nervi, nella zona del porticciolo. Il crollo è stato avvertito da alcuni passanti che hanno sentito un boato.

L’episodio di sarebbe verificato ieri notte, ma i sopralluoghi sono ancora in corso. I Vigili del Fuoco, i rocciatori e la Polizia Locale sono intervenuti sul posto per verificare l’entità del crollo. Fortunatamente, la frana sembra essere di dimensioni limitate e non ha causato danni alla passeggiata che al momento rimane aperta al pubblico.

Per precauzione, l’accesso alla Torre Gropallo del XVI secolo, situato sotto la falesia e sede degli Alpini, è stato interdetto fino al termine delle operazioni di verifica. Le cause della frana sono ancora in corso di accertamento. Non si esclude che le recenti piogge possano aver contribuito al crollo.