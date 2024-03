Controesodo di Pasqua sulle autostrade della Liguria, dove e quando scatta il “bollino rosso”

Genova. Se come sembra dai dati registrati dalla Regione, l’arrivo dei turisti in Liguria per le festività pasquali non è stato smorzato più di tanto dalle previsioni meteo tutt’altro che rosee, chi si sposta in auto sulla rete autostradale, nei prossimi giorni, dovrà fare i conti con il rischio di code e rallentamenti.

TREGUA MA NON TOTALE

Sì, perché se le concessionarie autostradali hanno fatto scattare la “tregua” di gran parte dei cantieri, con un alleggerimento che riguarda la quasi totalità dei lavori attivi, restano però alcuni cantieri “inamovibili”, specialmente a partire dal 3 aprile.

LE PREVISIONI DEL TRAFFICO

Dunque, mentre per oggi, sabato 30 marzo, e domani, domenica 30 marzo, non si prevedono situazioni di particolari criticità sulla rete gestita da Autostrade per l’Italia in Liguria, altro discorso per i giorni successivi alla Pasqua: lunedì 1 aprile “bollino rosso” al pomeriggio sulla A7 e sulla A26 in direzione nord, sulla A10 e sulla A12 verso Genova.

Martedì 2 aprile “bollino rosso” e quindi possibili code al mattino e al pomeriggio sulle stesse tratte e nelle direzioni verso Genova e il nord. Mercoledì 3 aprile, giovedì 4 aprile e venerdì 5 aprile si prevede ancora traffico da “bollino rosso” alla mattina e al pomeriggio sulla A7 e sulla A26 in direzione nord.

I CANTIERI INAMOVIBILI

Sono una dozzina i cantieri inamovibili per tutto o per parte del periodo festivo. Sulla A7 cantiere tra Bolzaneto e Busalla in direzione di Milano tra i km 120 e 119. Il cantiere, legato a lavori di ripristino conservativo di un muro di contenimento, sarà attivo da mercoledì 3 aprile a giovedì 25 aprile. Sempre sulla A7, tra Bolzaneto e Busalla, in direzione nord tra i km 119 e 117, un cantiere permanente, per misura compensativa sul viadotto Balletto. In direzione Genova, tra Busalla e Bolzaneto, tra i km 116 e 119 cantiere attivo tra martedì 2 e venerdì 5 aprile per lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, mentre tra i km 112 e 115 si tratta di lavori di consolidamento di una scarpata.

Sulla A10 cantiere permanente sulle rampe esterne di entrata e uscita di Genova Aeroporto, per lavori di riqualificazione delle barriere foniche. Sempre in A10, tra Albisola e Savona verso Savona resta un cantiere tra mercoledì 3 aprile e venerdì 5 aprile per lavori ai giunti del viadotto Zinola, mentre tra Albisola e Celle Ligure, in direzione di Genova, tra i chilometri 34 e 33 resta il cantiere di manutenzione sul viadotto Casanova fino al 3 aprile.

Cantieri permanenti dal 3 aprile anche sulla A26: tra Masone e Ovada verso nord tra i km 20 e 25 per manutenzione nelle gallerie Poggio, Lagoscuro e Castello. Sempre tra Masone e Ovada verso nord, tra i km 27 e 29, manutenzione nella galleria Setteventi.

Non vengono segnalati cantieri permanenti sulla A12 Genova Sestri Levante.

“Gli interventi per il potenziamento e l’ammodernamento della rete ligure prevedono una pianificazione volta a minimizzare gli impatti sulla viabilità – spiegano da Aspi – tale pianificazione viene messa in atto sulla base della tipologia dei singoli interventi nelle aree interessate. Le attività più complesse saranno concentrate nel periodo a minor traffico. Sulle mappe sono riportati i cantieri attivi, anche in orario diurno, che possono avere maggiori effetti sulla viabilità. Per gli interventi più rilevanti, che, per posizionamento delle gallerie, necessitano della chiusura della tratta, vengono anche indicati i percorsi alternativi”.