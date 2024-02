Sindacato, Sonia Montaldo è la nuova segretaria generale della Slc Cgil Genova

Genova. Sonia Montaldo è la stata eletta questa mattina Segretaria Generale Slc Cgil Genova dall’Assemblea Generale della categoria. La nuova Segretaria prende il posto di Fabio Allegretti giunto a fine mandato e al quale va il ringraziamento di tutta l’organizzazione per il lavoro svolto in questi anni.

L’Assemblea Generale riunitasi presso la Cgil di Cornigliano a Genova ha visto la partecipazione di Igor Magni Segretario Generale Camera del Lavoro, Maurizio Calà Segretario Generale Cgil Liguria e Marco del Cimmuto Segretario Nazionale Slc.

Montaldo, nata a Genova, dopo la maturità classica nel 2000 si laurea in giurisprudenza e per un paio d’anni intraprende la pratica forense. Nel 2003 viene assunta in H3G con contratto di formazione lavoro al termine del quale viene assunta a tempo indeterminato e si iscrive alla Slc, la categoria della Cgil che tutela lavoratrici e lavoratori del settore comunicazioni.

Nel 2009 viene eletta nella rappresentanza sindacale unitaria in quota Cgil, responsabilità che le viene confermata nel 2012. Eletta nella Segreteria territoriale della Slc nel 2014 e riconfermata nel 2018 con incarico di segretaria di organizzazione, per diversi anni continua la sua attività in parte in azienda in parte a tempo pieno in sindacato. A seguito della cessione di ramo d’azienda, Montaldo diventa dipendente di Comdata e nel 2019, anche in questa azienda, viene eletta rsu, ruolo tutt’ora ricoperto “L’incarico che mi viene assegnato oggi è di grande responsabilità – ha dichiarato la neo eletta a margine dell’elezione – fare la sindacalista è un lavoro molto duro e impegnativo che però riserva anche momenti di grande soddisfazione, come nel caso di una vertenza che ho seguito nel 2019: grazie all’accordo sul telelavoro abbiamo salvato i posti di lavoro di 6 dipendenti che altrimenti sarebbero state trasferite a Milano o licenziate”.