Genoa-Udinese, il treno per La Spezia partirà 25 minuti dopo per facilitare il rientro dei tifosi

Genova. Sabato 24 febbraio il regionale della sera da Genova Brignole in direzione La Spezia partirà con 25 minuti di posticipo: non più alle 22.50 ma alle 23.15 per consentire ai tifosi che assisteranno alla partita Genoa-Udinese, in programma alle 20.45 allo stadio Ferraris, di poter utilizzare comodamente il treno per rientrare a casa.

“Dopo la positiva esperienza avvenuta in occasione di Genoa-Inter di venerdì 29 dicembre, su richiesta dell’Associazione Club Genoani, abbiamo nuovamente chiesto ed ottenuto da Trenitalia, che ringrazio ancora una volta, la disponibilità a posticipare la partenza del treno regionale che da Brignole va alla Spezia nella serata di sabato prossimo. Il Genoa ha 27.777 abbonati e con i biglietti ad ogni incontro casalingo riempie totalmente lo stadio: anche per questo motivo molti tifosi del Levante preferiscono utilizzare il treno anziché l’auto per andare alla partita. La volta scorsa ho ricevuto molti ringraziamenti per avere posticipato la partenza del treno del rientro che ha consentito ai tifosi di uscire con tranquillità dallo stadio al termine della partita: abbiamo ritenuto utile modificare l’orario anche in questa occasione”, afferma l’assessore regionale ai Trasporti Augusto Sartori.

Nel dettaglio, il giorno sabato 24 febbraio il treno regionale 3289 delle 22.50 da Genova Brignole per La Spezia Centrale posticiperà l’orario di partenza alle 23:15 e arrivo a La Spezia Centrale alle 01:11. Effettuerà le seguenti fermate intermedie: Sturla, Quarto, Quinto, Nervi, Recco, Camogli, Santa Margherita, Rapallo, Chiavari, Lavagna, Sestri Levante, Moneglia, Deiva, Levanto, Monterosso, Vernazza, Corniglia, Manarola e Riomaggiore.

Contestualmente nella stessa notte il regionale 12210 da La Spezia Centrale per Sestri Levante delle 01:04 posticiperà la partenza alle 01:24 per arrivare a Sestri alle 02:34. Effettuerà le seguenti fermate: Riomaggiore, Manarola, Corniglia, Vernazza, Monterosso, Levanto, Bonassola, Framura, Deiva Marina, Moneglia e Riva Trigoso.