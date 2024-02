Genova. Via Perlasca è stata chiusa attorno alle 10:15 di questa mattina a causa dell’incendio di un furgone, per cause ancora da chiarire.

La strada è stata temporaneamente interdetta al traffico dalla polizia locale all’altezza di via Questa e riaperta attorno alle 10:40.

Non si registrano feriti secondo quanto comunicato dai vigili del fuoco.