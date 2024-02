Botteghe storiche, domani la premiazione del concorso nazionale: mostra alla biblioteca universitaria

Genova. Domani, martedì 20 febbraio, alle 17, si terranno la premiazione del concorso fotografico nazionale e l’inaugurazione della mostra “Botteghe e locali storici da conoscere e salvare” all’interno della Biblioteca universitaria di Genova, in via Balbi 40. L’iniziativa è promossa da Italia Nostra, in collaborazione, tra gli altri, anche del Comune di Genova e della Camera di Commercio di Genova.

La mostra sarà aperta dal 20 febbraio al 21 marzo tutti i giorni feriali dalle 8.30 alle 18.30, con chiusura il sabato e la domenica.

Al concorso fotografico hanno partecipato 36 fotografi da tutta Italia con 56 progetti dedicati ognuno ad una bottega storica per un totale di 240 fotografie. Per la mostra fotografica sono stati selezionati 11 fotografi per un totale di 65 fotografie.

La giuria è formata dalla presidente nazionale di Italia Nostra Antonella Caroli Palladini, dalla consigliera nazionale di Italia Nostra Lidia Fersuoch, dalla critica fotografica Orietta Bay, dal critico fotografico Roberto Mutti, dal presidente della Giuria e Curatore Giancarlo Pinto e dal vicepresidente di Italia Nostra Genova Andrea Bignone.

Il Comune di Genova supporta l’iniziativa, in linea con l’interesse istituzionale di promozione e tutela delle attività storiche sul territorio. L’Assessore al Commercio, Artigianato, Pro Loco e Tradizioni cittadine del Comune di Genova Paola Bordilli premierà tre partecipanti con 3 card di accesso gratuito a tre musei genovesi e ci sarà per tutti una shopper celebrativa. La giuria ha assegnato tre premi ai progetti meritevoli.

Italia Nostra assegnerà una card di diverso valore per la stampa di fotografie mentre la Camera di Commercio di Genova rappresentata da Alessandro Cavo, vicepresidente vicario della giunta camerale, conferirà una targa ai primi tre classificati. Tutti i partecipanti al concorso saranno omaggiati del Catalogo del Concorso Fotografico che contiene tutte le fotografie presentate al Concorso e di prodotti delle botteghe storiche di Genova offerti dalla Camera di Commercio. Il sindaco di Campo Ligure Giovanni Oliveri premierà il primo classificato relativo alle botteghe storiche del proprio Comune e le botteghe della filigrana offriranno dei premi.

Alla premiazione sarà presente il professor Lorenzo Bisio di Italia Nostra con un intervento sulla storia delle Botteghe Storiche mentre la critica fotografica professoressa Orietta Bay parlerà della fotografia documentaria e del portfolio fotografico. Il concorso è stato promosso da Italia Nostra in collaborazione con il Comune di Genova-Assessorato al Commercio e Artigianato, Camera di Commercio di Genova, Camera di Commercio di Catanzaro, Crotone, Vibo Valentia, Comune di Campo Ligure, Biblioteca Universitaria di Genova e con il patrocinio del POLO della Fotografia, Borgo Italia, Associazione Aiolfi, Associazione delle Botteghe Storiche di Roma.