Alla Fiumara apre un nuovo negozio Zara da 4.000 metri quadri

Genova. Aperto un nuovo punto vendita Zara al centro commerciale Fiumara. L’inaugurazione è avvenuta il 25 gennaio, giorno in cui gli appassionati di shopping hanno potuto esplorare i 4.000 metri quadrati del negozio, che si sviluppano tra primo e secondo piano della galleria commerciale.

Si tratta del secondo punto vendita Zara aperto nel capoluogo ligure dopo quello di via XX Settembre: “L’arrivo di Zara è l’esito di un attento e continuo lavoro di rafforzamento dell’offerta commerciale, concepita per adattarsi nel tempo ai nuovi stili di acquisto e per migliorare l’esperienza di visita – ha detto Simona Fallai, responsabile retail asset management Italia e Francia di CBRE Investment Management – Posto strategicamente su due livelli, con accesso sia dalla galleria che dal parcheggio multipiano, ci aspettiamo che il negozio amplifichi i flussi in galleria, attraendo nuovi clienti in sinergia con tutte le insegne del centro, che oltre a una forte anima shopping ha una ricca proposta di ristorazione e divertimento.”

“Il nostro obiettivo, in questa operazione come nelle numerose iniziative di intrattenimento, animazione commerciale e sensibilizzazione promosse nel tempo, è sempre quello di assicurare a tutte le componenti, dagli operatori ai clienti e alla comunità, un luogo di lavoro, socialità e shopping accogliente, dinamico e responsabile”, ha detto Salvatore Cezza di Cushman & Wakefield, shopping center manager di Fiumara, ricordando la nuova campagna lanciata sui social e in giro per la città per promuovere la rinnovata veste inclusiva e sostenibile del centro commerciale. E nelle giornate dell’8, 10, 11 e 13 febbraio la struttura si prepara ad accogliere i clienti con diversi eventi per il carnevale.