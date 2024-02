A Genova 17 migranti arrivati da Gaza con Nave Vulcano, tra loro quattro bambini

La Spezia. Stanno procedendo fortunatamente senza imprevisti le operazioni di sbarco e accoglienza delle 6​2 persone, tra bambini e accompagnatori, provenienti dalla Striscia di Gaza​ – via Egitto – a bordo della Nave Vulcano della Marina Militare​. ​

Dal porto della Spezia, dove la nave è attraccata questa mattina, sono 17 le persone ​destinate al trasporto a Genova, di cui quattro ​piccoli pazienti che necessitano di ricovero​ all’ospedale Gaslini, per un totale di otto persone ospitate ​dalla struttura. ​G​li altri nove, che costituiscono i rispettivi nuclei familiari, verranno ​accolti nelle sistemazioni della Caritas​ in attesa di procedere con l’iter burocratico. Il bilancio d​el Gaslini sale quindi a 13​ persone: cinque erano già arrivate il 29 gennaio scorso in un’analoga operazione umanitaria​ avviata dal Governo. ​

La Regione Liguria nei giorni scorsi​ si era attivata come cabina di regia insieme all’ospedale Gaslini e a diversi enti del Terzo Settore​ (Comunità di Sant’Egidio, Caritas, Arci e la Federazione delle Chiese evangeliche​) nel trovare una soluzione di vitto e alloggio​, ma anche mediazione culturale e fornitura di beni primari, garantendo ​così un aiuto concreto alle famiglie.​

Altrettanto ​cruciale il contributo del dipartimento della Protezione Civile, che si occuperà​, a sostegno della Croce Rossa​ italiana, del trasporto in sicurezza di 5 persone dalla Liguria verso gli ospedali di Milano per ricevere le cure necessarie.

“La Regione Liguria ha un’organizzazione rodata grazie a Protezione Civile, Terzo Settore e Sanità che, in collaborazione con Arci, Caritas, Federazione Chiese Evangeliche, Sant’Egidio, ha permesso non soltanto di prendersi carico dei piccoli pazienti e dei loro familiari che rimarranno in Liguria, ma anche di garantire i trasporti in sicurezza dei pazienti e dei parenti che andranno negli altri ospedali pediatrici del Paese – commenta l’assessore alla Sanità Angelo Gratarola – questa è la seconda fase di un percorso iniziato il 29 gennaio con l’arrivo del primo aereo a Ciampino con 5 persone, due mamme e tre bambini, poi trasportati al Gaslini. La terza e ultima fase sarà un nuovo volo in arrivo il 9 febbraio con a bordo 25 persone di cui al momento non è noto quante saranno destinate alla nostra regione. Quel che è certo – prosegue Gratarola – è che la Liguria conferma la propria disponibilità all’accoglienza. Salire a bordo della nave ‘Vulcano’ e incrociare lo sguardo di chi ha visto la guerra da vicino mi ha toccato particolarmente. Metteremo pertanto a disposizione come sempre tutte le migliori professionalità per prenderci cura di loro non solo per lenire le ferite fisiche, ma anche per supportare i traumi psicologici inevitabili in tragedie come quella della guerra”.

​”Stiamo scrivendo una nuova pagina dell’accoglienza nella nostra regione a dimostrazione della disponibilità, e responsabilità, della Liguria nel portare a termine missioni delicate come quella di oggi che ha permesso, oltre al ricovero dei bambini bisognosi di cure, anche il ricongiungimento di alcune famiglie – aggiunge l’assessore al Sociale e Protezione Civile Giacomo Giampedrone -. Enti del Terzo Settore, Protezione Civile e ospedale Gaslini hanno dimostrato ancora una volta di saper fare sistema coordinando i soggetti coinvolti. Regione Liguria ribadisce la sua disponibilità a collaborare con il Governo nella gestione delle emergenze, mettendo in campo le sue competenze e risorse per aiutare chi ha bisogno. Inoltre, oggi non solo stiamo portando a termine le operazioni di accoglienza primaria, ma grazie alla Protezione Civile faremo da filtro nel trasferimento di altrettante persone in Lombardia”.