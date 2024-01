Lotteria Italia, a Genova vinti 140mila euro: ecco tutti i biglietti fortunati

Genova. Anche questa volta la dea fortuna non è stata particolarmente generosa con Genova e la Liguria. La Lotteria Italia 2023 non ha visto grandi premi: nella nostra regione, in base ai numeri estratti come da tradizione nella sera dell’epifania, sono stati vinti solo tagliandi da 20mila euro ciascuno.

Non pochissimi, va detto: a Genova sono stati venduti biglietti vincenti per 140mila euro complessivi tra estrazione finale ed estrazioni giornaliere, tutti a Genova città tranne un biglietto vinto a Cicagna, in Val Fontanabuona.

A Savona un solo biglietto vincente da 20mila euro. Comunque meglio che niente, direbbe qualcuno. Qualcuno in provincia di Imperia o della Spezia, che sono rimaste completamente a bocca asciutta.

Ecco i codici degli biglietti della Lotteria Italia vinti a Genova e in Liguria

D 121287 GENOVA (GE) 20.000,00

Q 218297 GENOVA (GE) 20.000,00

I 278021 GENOVA (GE) 20.000,00

I 010136 GENOVA (GE) 20.000,00

M 359207 GENOVA (GE) 20.000,00

P 322754 CICAGNA (GE) 20.000,00

O 456038 SAVONA (SV) 20.000,00

Vincente anche il biglietto estratto nei giorni precedenti durante la trasmissioni Affari Tuoi (il 28/12) e venduto a Genova: L244335 9065856108 GENOVA. Altri 20mila euro.

Si tratta di 20mila euro “puliti”. Alle vincite di qualsiasi importo della Lotteria Italia non si applica alcuna forma di ritenuta o prelievo, le somme corrispondenti ai biglietti vincenti verranno accreditate per intero.

Il primo premio della Lotteria Italia 2023 (del valore di cinque milioni di euro) va al biglietto serie F numero 306831 che è stato giocato a Milano. Il secondo premio (due milioni e mezzo) è stato giocato a Campagna, provincia di Salerno.

Il terzo premio (due milioni di euro) è stato giocato ad Albuzzano, provincia di Pavia. Il quarto premio (un milione e mezzo) è stato giocato a Roncadelle in provincia di Brescia. Il quinto premio (un milione) è stato giocato a Montescudo Montecolombo in provincia di Rimini.

I biglietti da 100mila euro

P 192527 QUARTU SANT’ELENA CA

M 245885 PIETRASANTA LU

F 131600 POLESINE ZIBELLO PR

F 214883 TRIESTE TS

D 393404 CALDARO SULLA STRADA DEL VINO BZ

I 466701 CIVITELLA VALDICHIANA AR

I 257605 NAPOLI NA

I 063968 PIACENZA PC

N 200785 EBOLI SA

L 207346 OTTAVIANO NA

C 071644 CATANIA CT

M 404056 ROMA RM

P 244070 FIGLINE

E INCISA VALDARNO FI

M 462363 ROMA RM

L 327933 SALACONSILINA SA

Quest’anno sono stati venduti oltre 6 milioni e 700 mila biglietti. Di questi, 163.500 sono stati i biglietti della Lotteria Italia venduti in Liguria, secondo i dati della Direzione Giochi dell’Agenzia delle dogane e monopoli. Oltre la metà dei biglietti in Liguria è stato venduto nella Città metropolitana di Genova, arrivata a 82.140. A seguire le province di Savona con 37.640, La Spezia con 22.960 e Imperia con 20.760.

Le regioni più fortunate, non c’è la Liguria

Dal 2000 sono stati assegnati 24 primi premi alla Lotteria Italia e c’è una regione che si è distinta tra tutte. Si tratta del Lazio – segnala l’agenzia Agimeg – dove sono stati vinti ben 8 primi premi. Al secondo posto la Campania, con 4 premi. Seguono poi la Lombardia (3 primi premi), Emilia Romagna e Veneto (2). Con un solo primo premio vinto ciascuna, invece, le Marche, il Piemonte, la Liguria, il Friuli Venezia Giulia e la Sicilia. Sono 10 le regioni ancora a secco di primi premi e precisamente: Valle d’Aosta, Toscana, Basilicata, Trentino Alto Adige, Abruzzo, Puglia, Umbria, Molise, Calabria e Sardegna.