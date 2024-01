Cinema per tutti con Zuccherarte: il laboratorio video al Nickelodeon di Genova per le persone con disabilità

Genova. L’associazione Zuccherarte ha attivato dallo scorso anno un’interessante ed educativa attività cinematografica aperta a persone con disabilità intellettiva e relazionale presso il cinema Nickelodeon di Genova .Un’attività integrativa sotto ogni punto di vista .Il laboratorio è condotto dall’educatore socio pedagogico e filmaker sanremese Riccardo Di Gerlando.

Il progetto filmico che sta vedendedo un buon numero di partecipanti ( sia della zona di Levante che di Ponente) è aperto a giovani e adulti di ogni età ed è così strutturato :

Un vero e proprio approccio tecnologico con l’utilizzo da parte dei ragazzi di strumentazioni cinematografiche ( montaggio della telecamera su un cavalletto , utilizzo delle luci , del microfono, di un carrello cinematografico , etc ) . I ragazzi hanno quindi dei ruoli specifici nella troupe ( microfonista, addetto all’illuminotecnica, attrezzista e macchinista)per favorire loro oltre la conoscenza del mezzo, la consapevolezza di un lavoro di equipe e il senso di partecipazione in un progetto collettivo dove ognuno avrà un ruolo preciso.

Il laboratorio rende i ragazzi protagonisti sia come tecnici ma anche come attori.L’intento del progetto è che le persone disabili facciano gli attori, facciano fiction, in prima persona, non raccontando temi e “problemi” legati alla disabilità, ma esprimendo tutte le loro capacità, comprese quelle recitative e tecniche.Il lavoro cinematografico è chiaramente un’ attività volta al benessere generale, generando opportunità alle persone disabili di esprimersi sia con la recitazione , sia attraverso le competenze tecniche acquisite.

La bellezza di tale laboratorio ha moltissimi obiettivi e finalità : Miglioramento riguardo la comprensione ,Capacità di analisi ,osservazione Capacità attentiva ,Sviluppo delle capacità mnemoniche ,Capacità di lavoro di equipe,Rispetto dei ruoli ,Responsabilità nel comportamento ,Capacità di autocritica,Favorire autostima,Centralità e protagonismo del partecipante.

ZuccherArte è un’associazione con sede a Genova e operativa su tutto il territorio nazionale che si occupa di Cinema, Teatro, Danza, Musica, Arte e Formazione.Punta di eccellenza dell’Associazione è la “Scuola di Teatro e Cinema per ragazzi ZuccherArte”, che dal 2009 propone laboratori per tutte le età a partire dai sei anni e che si colloca ai livelli più alti in Italia in termini di premi e riconoscimenti vinti, anche grazie all’innovativa formula pedagogica messa a punto dai coordinatori della Scuola che intreccia gli strumenti del Teatro Educazione e del Cinema.Gli operatori di ZuccherArte capitanati da Ludovica Gibelli e Marco Di Gerlando sono Educartisti, ossia hanno una doppia formazione/esperienza pedagogica ed artistica, nella convinzione che per operare proficuamente in campo educativo entrambi i percorsi siano imprescindibili, soprattutto per quanto riguarda i progetti rivolti ai bambini e ragazzi, che hanno come primo obiettivo il sostegno alla crescita in chiave artistica.

