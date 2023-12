Forza Italia, Mascia completa l’organigramma del partito genovese: “Metodo Bucci per crescere”

Genova. Alla prima riunione del Coordinamento genovese di Forza Italia, conclusasi con un brindisi di auguri natalizi, è stato completato l’organigramma del partito, disegnato dal neoeletto coordinatore azzurro della Grande Città di Genova Mario Mascia, avvocato penalista, già capogruppo di Forza Italia in Consiglio comunale nella passata consiliatura ed ora assessore della giunta Bucci bis a Urbanistica, Edilizia Privata, Demanio Marittimo, Sviluppo Economico, Lavoro e Relazioni sindacali.

“Il congresso di Forza Italia Grande Città di Genova è stato un successo di iscritti e di partecipazione. Non a caso è stato seguito con particolare attenzione dai nostri vertici nazionali, che ci hanno dato un grande supporto coi Settori Adesioni e Organizzazione: ringrazio per tutti il nostro Segretario Nazionale, il vice Premier e Ministro degli Esteri Antonio Tajani, il nostro Responsabile Enti Locali e Capogruppo a Palazzo Madama Senatore Maurizio Gasparri e l’Onorevole Maurizio Casasco, già presidente della Confapi – Confederazione italiana della piccola e media industria, in oggi Presidente della Federazione Medico Sportiva Italiana, che ha presieduto il Congresso ed assolto gli adempimenti statutari con grande cura e professionalità” dichiara Mascia “quel che più ha colpito anche i media intervenuti è che non hanno fatto mancare la loro presenza tanti storici rappresentanti ed esponenti dei partiti e delle liste civiche del centrodestra ligure, per buona parte ex forzisti, che hanno accolto di buon grado il mio invito e sono intervenuti per salutare con favore il nuovo corso genovese di Forza Italia”.

“Nella scelta del nuovo board abbiamo dato spazio a facce nuove e teste pensanti” prosegue Mascia “che saranno chiamate a lavorare per Forza Italia Genova esattamente con lo stesso metodo di lavoro del Sindaco Bucci che sto apprendendo giorno dopo giorno, mese dopo mese, in questa nuova esperienza assessorile per Genova: un metodo che richiede innanzitutto la presenza costante, ad occhi aperti e voce alta, nei ruoli istituzionali ricoperti per mandato elettivo; quindi l’impegno concreto ancorato ad un cronoprogramma condiviso e ad un metodo di lavoro scandito da verifiche periodiche di rendimento”.

“Ogni tot ci saranno dei tagliandi di revisione perché i meccanismi vanno oleati anche nei mezzi più performanti. Per usare un’altra metafora, le seggiole sono fragili per tutti ma la squadra è forte quando tutte le seggiole fragili lavorano insieme come team. Nessuno ha la garanzia di restare per tutto il mandato congressuale, nemmeno io”.

“Nella nuova giunta esecutiva del partito ci siamo attenuti ad un rigoroso rispetto della parità di genere e del merito, valorizzando donne e uomini che negli ultimi anni si sono distinti per professionalità ed impegno nelle iniziative del partito” conclude Mascia “così vice coordinatrice, con deleghe ai settori amministrazione, tesoreria ed elettorale, è stata nominata Donatella Pallotta, commercialista, Assessore del Municipio Medio Levante, colonna portante di tutte le ultime campagne elettorali di Forza Italia regionali, comunali e politiche;

Responsabile Settore Organizzazione è Simone Allarmati, giovane studente universitario e attivissimo Presidente del Comitato Sì Skymetro;

Responsabile Settore Adesioni è Emma De Gregori, impiegata esperta in customer care e sempre presente agli eventi di partito; Responsabile Settore Enti Locali è Alessandro Lionetti, key account manager aziendale, che non si è mai mosso da Forza Italia, già responsabile dei Giovani e dei Club Forza Silvio di Forza Italia; Responsabile Settore Dipartimenti è Nello Sammarco, attivissimo capogruppo di Forza Italia al Municipio VII Ponente, che anche in questa veste continuerà a fornire al partito il suo apporto sul territorio e il suo spirito di iniziativa; Responsabile Settore Comunicazione ed Immagine è Maria Paola Dagnino, già Professoressa al Liceo Classico Statale “Andrea D’Oria”, figlia dell’indimenticato parlamentare DC, primo Presidente della Regione Liguria e presidente della Cassa di Risparmio di Genova e Imperia Gianni Dagnino; Responsabile Settore Formazione è l’avvocato Matteo Savio, già locale Presidente della FUCI – Federazione Universitaria Cattolica Italiana; Portavoce è l’Avvocato lavorista Clizia Ghiglione, balzata agli onori delle cronache nell’ultima campagna elettorale per le comunali genovesi quando scelse di candidarsi per spirito di servizio col pancione dell’ottavo mese di gravidanza; Responsabile Settore Rapporti con gli Alleati è Ferruccio Barnaba, avvocato penalista di chiara fama, storico esponente di Forza Italia anche come consigliere provinciale dal 1997 al 2000; Responsabile Settore Principi, Valori e Memoria Storica è Guido Grillo, già Consigliere Decano e vice Presidente del Consiglio comunale in Sala Rossa, leader del Movimento Seniores di Forza Italia”.

“Accanto ai Responsabili dei Settori” conclude il coordinatore azzurro “per adesso ho chiamato a far parte del mio Staff, che è ancora in progress, Fabio Orengo, ingegnere elettronico e project manager di Liguria Digitale, già consigliere del Municipio Medio Levante dal 1997 al 2017 e suo Presidente dal marzo 2011 al febbraio 2012, come delegato ai rapporti con industria 4.0; Massimo Corte, manager che vanta una consolidata esperienza nello shipping, Presidente e CEO di una società di spedizioni marittime, come delegato ai rapporti con realtà portuale e logistica; Enzo Carozzi, attivissimo esponente dei Seniores di Forza Italia, come delegato ai servizi elettorali; Roberto Foscoli, agente immobiliare, come delegato ai rapporti con gli eletti e i delegati di municipio; Luca Marcato, commercialista, già Coordinatore dei Giovani di Forza Italia Genova, maestro di taekwondo e tecnico della Nazionale italiana di ParaTaekwondo, come delegato ai rapporti col mondo dello sport e dell’inclusione sociale; Luisella Delle Piane, già Consigliere e Presidente dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Genova e provincia, come delegata ai rapporti con gli ordini professionali; Simone Bodio, avvocato, come delegato ai rapporti con le comunità straniere; Marcia Birmana Bravo, già candidata per Forza Italia in Municipio III Genova Bassa Valbisagno, come delegata ai rapporti con le associazioni ecuadoriane; Paola Listuzzi, già candidata per Forza Italia alle ultime elezioni comunali, delegata ai rapporti con le associazioni dilettantistiche; Lorenzo Patti, docente di scienze infermieristiche presso l’università di Genova e il CISEF Centro Internazionale di Studi e Formazione Germana Gaslini, come delegato ai temi socio sanitari; Nunzio Rondoni, capogruppo di Forza Italia nel Municipio VI Medio Ponente, come delegato al progetto Sestri”.