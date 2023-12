Confeugo, sabato si rinnova la tradizione: corteo storico, banda e il falò di rami d’alloro

Genova. Domani, si rinnova la tradizionale cerimonia del “Confeugo”, organizzata dal Comune di Genova e dall’associazione A Compagna, quest’anno dedicata alla Consulta Ligure. La cerimonia sarà preceduta da un corteo di gruppi storici.

Il programma prevede: alle 16, partenza da piazza Caricamento del corteo guidato dall’abate del popolo con i gruppi storici. Il corteo percorrerà via Frate Oliverio, piazza della Raibetta, via San Lorenzo, via Petrarca fino a piazza De Ferrari dove, sempre dalle 16, è prevista un’esibizione della Filarmonica Sestrese.

Alle 16.40, dopo l’arrivo del corteo storico in piazza De Ferrari, l’abate del popolo incontrerà il sindaco offrendogli il tradizionale “Confeugo”, un grande fascio di rametti di alloro sistemato di fronte all’ingresso di Palazzo Ducale a cui verrà appiccato il fuoco.

Alle 17.15, nel Salone del Maggior Consiglio di Palazzo Ducale verranno espressi i messaggi augurali del sindaco di Genova Marco Bucci, del presidente di Regione Liguria Giovanni Toti e del presidente de “A Compagna” Franco Bampi che, in veste di abate, come da tradizione elencherà i mugugni, i problemi insoluti della città esprimendo molte raccomandazioni e l’augurio che ne venga tenuto conto.

Dopo il medley natalizio del Coro Perfect Life, il vicepresidente della A Compagna Maurizio Daccà racconterà la Consulta Ligure delle Associazioni per la Cultura, le Arti, le Tradizioni e la difesa dell’Ambiente, nata nel 1973.

A seguire: gli interventi musicali di Francesco Arrigoni, “O Mae Corso” Renzo Graglia, “Parasio” Mike Fc, “Inte’n abrasso” Danza popolare Gruppo Folcloristico Città di Genova e l’invito a cantare l'”inno” dei genovesi “Ma se ghe penso”. Presenta il “cintraco” Marco Pepè.