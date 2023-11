Vertikal Punta Martìn Paralympic, ai nastri di partenza la prima edizione tra Acquasanta e Mele

Genova. Tutto pronto per la 1° Edizione del Vertikal Punta Martìn Paralympic che si svolgerà domenica 12 novembre 2023 nella città termale di Acquasanta-Mele, in provincia di Genova, nell’ambito della decima Edizione del Vertikal Punta Martìn, sotto l’egida della Federazione Italiana di Skyrunning (F.I.SKY.), con il Patrocinio del Comune di Mele e del Comitato Italiano Paralimpico Regione Liguria.

La gara Only Up partirà dall’abitato di Acquasanta (165m slm) e salirà fino alla vetta di Punta Martìn (1001m slm), con un dislivello positivo di 897m, per uno sviluppo di quasi 5km. Questo Vertical presenta tratti attrezzati classificati di I e II grado di arrampicata, rendendo questa prova ancora più impegnativa.

Il Vertikal Punta Martìn Paralympic è aperto alle disabilità quali l’amputazione, la cecità ed ai sordomuti. A tutti i partecipanti della categoria Paralympic verrà consegnata una targa stampata su carta straccia, realizzato dal Museo di Arte Cartaria di Acquasanta. Come ogni anno verrà consegnato il Premio “Il sorriso del Martìn” a ricordo di Anna Parodi. Il premio verrà consegnato a colui o a colei che in questi anni hanno meglio rappresentato l’idea della Comunità del Martìn. A tutti gli Atleti Paralimpici verrà riconosciuto come pacco gara la maglia tecnica celebrativa della 10° Edizione della manifestazione e un rinfresco finale offerto dalle Terme di Genova, oltre al pettorale di gara.

“La partecipazione degli atleti al Vertikal Punta Martìn Paralympic è a titolo gratuito – si legge nella nota stampa che accompagna l’evento – Essi dovranno essere accompagnati sul percorso da una Guida- Accompagnatore. Pacco gara – Maglia tecnica Per partecipare si richiede certificazione medico sportiva agonistica per gli sport ad alto impegno cardiovascolare e requisiti di esperienza su terreno montano Le iscrizioni vengono gestite dal servizio Wedosport al seguente link: www.wedosport.net/volantino_gara.cfm?gara=55629 La partenza del Vertikal Punta Martìn Paralympic è fissata alle ore 9.30. Regolamento su www.vertikalpuntamartin.it Vi aspettiamo. “Perché il Martìn è il Martìn!”