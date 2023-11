Un podcast che parla di morte, la genovese Marina Minetti apre il suo Death café

Genova. In passato si era lanciata sul tema dell’amore con lo show “A cuore crudo”, dove raccontava con il suo piglio diretto, ironico, empatico, storie finite meglio e storie finite peggio. Da Eros a Thanatos. Marina Minetti, speaker radiofonica, attrice e autrice – nonché ambasciatrice di Genova nel mondo – torna con un podcast dedicato al tema tabù per eccellenza: la morte.

Il nuovo podcast di Marina Minetti, uscito per la branca dedicata ai prodotti audio da Mondadori, si chiama Death café. “Uno spazio di condivisione, ma condivisione vera”, dice l’ideatrice che si è ispirata a una realtà, quella dei death café appunto, diffusa all’estero, soprattutto nei paesi di cultura anglosassone.

Ma in Italia no. “Mi è capitato di essere in onda in radio e di avere saputo della morte di un mio amico, lo avevano trovano in un armadio, ho continuato a parlare, sorridendo, di Katy Perry e Orlando Bloom”. Oggi Minetti trova lo spazio e il modo di affrontare quel macigno.

“Forse, una delle cose che spaventa di più nel parlare di morte è non avere qualcuno con cui farlo che possa capire tanto i pensieri più difficili quanto quelli più frivoli”, spiega Minetti. Che nei primi episodi e con i primi ospiti, non a caso, salta da argomenti come la difficoltà di sopravvivere al suicidio di un nostro amico a come ripulire la scena di un crimine, al dilemma su cosa indossare nella bara o su come evitare di avere i capelli con la ricrescita in mortem.

“Come ogni cosa che ci riguarda da vicino e ci appartiene convivono le sfumature: c’è qualcosa che non si può dire quando si parla di morte? E ci sono domande che non si possono fare?” Secondo Marina Minetti no: il punto è proprio questo.

Marina Minetti esplora 6 domande per 6 episodi, senza girarci intorno, con leggerezza e con l’aiuto di esperti del settore e ospiti scrittori, attori, comici, tra cui Matteo B. Bianchi, Paolo Milone, Ilaria Gaspari, Gio Evan, Antonio Ornano.

Venerdì 10 novembre sono usciti i primi due episodi. Gli altri saranno rilasciati sulle più note piattaforme – Spreaker, Spotify, Apple Podcast – una volta a settimana, sempre di venerdì.