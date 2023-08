È morto Luigi Predeval, ex amministratore delegato di Ght e “regista” dell’operazione Erzelli

Genova. È morto all’età di 76 anni Luigi Predeval, ex amministratore delegato di Genova High Tech, il soggetto promotore del parco scientifico tecnologico degli Erzelli. A darne l’annuncio è la famiglia in un necrologio.

Imprenditore milanese, nato nel 1947 e laureato in economia alla Cattolica, ha mosso i primi passi nella multinazionale Unilever e poi in Mc.Kinsey. Dopo l’esperienza come manager del gruppo Metro ha fondato la catena di negozi di elettronica Mediaworld ed è stato amministratore delegato di Carrefour prima di approdare all’Inter di Moratti come ad e direttore generale. Dal 2000 al 2009 ha operato come imprenditore e consulente per altre importanti società prima di approdare alla Sogemi, la società milanese che gestisce i mercati generali.

Nel 2014 il passaggio alla Ght per l’operazione Erzelli, un progetto con investimenti pubblici e privati per oltre un miliardo di euro. Tra le battaglie più accorate quella per il trasferimento dell’ex facoltà di Ingegneria che, dopo la firma definitiva del 2018, si sta concretizzando in questi anni con la pubblicazione e l’aggiudicazione delle prime gare. Nel 2022 è stato sostituito da Giuseppe Bonomi.

A ricordarlo a poche ore dalla scomparsa sono la famiglia Moratti ma anche la Fondazione San Patrignano, di cui è stato consigliere.