Tribunale di Chiavari, Pd: “Serve chiarezza sulla riapertura”

Chiavari. “Nei mesi scorsi, il sottosegretario alla Giustizia Delmastro si era presentato a Chiavari lasciando ventilare l’ipotesi della riapertura del Tribunale di Chiavari, sulla base di questa disponibilità il Comune aveva attivato una Commissione di lavoro. Sono passati diversi mesi e ad oggi, dopo le dimissioni dei componenti di minoranza della Commissione, non c’è chiarezza né sugli intenti del Governo né sulla posizione dell’amministrazione comunale”, dichiara la deputata e vicecapogruppo PD alla Camera Valentina Ghio che ha presentato un’interrogazione parlamentare sul tema.

“Poiché è necessaria chiarezza su quello che è il percorso in essere ad ogni livello – prosegue Ghio – ho depositato un’interrogazione parlamentare al Ministro della Giustizia per capire quale sia la posizione del governo sulla possibile riapertura del Tribunale di Chiavari e quale sia stata, nel caso, l’interlocuzione con il Comune di Chiavari, proprietario dell’edificio, a cui spetterebbe il compito di avanzare delle proposte e un progetto di collocazione e ricollocazione degli uffici con una riorganizzazione complessiva degli spazi. È necessario avere risposte precise per avere un quadro completo su un tema così sentito nel Tigullio e sui cui si erano aperte delle possibilità che ad oggi risultano molto fumose.”

“Sul tema è giusto che ci sia chiarezza e disponibilità e che non si giochi allo scaricabarile- aggiunge Luca Garibaldi capogruppo PD in Regione Liguria – Se ci sono delle possibilità di attivare percorsi di presenza del Tribunale nel nostro comprensorio vanno approfonditi fino in fondo, sia dal punto di vista del governo, sia dall’impegno dell’Amministrazione comunale. Le dimissioni per protesta dei consiglieri di minoranza nella commissione di studio e la scarsa disponibilità del sindaco a lavorare attivamente sull’argomento lasciano molti dubbi e mi auguro quindi che gli interventi a livello nazionale e comunale facciano emergere se c’è davvero uno spazio e un progetto sostenibile e chiaro per riaprire questa discussione, nell’interesse del territorio”

“Da quando il sottosegretario Delmastro è stato in visita a Chiavari si sono susseguite molte voci relative alla possibile riapertura del tribunale del Levante, l’iter era stato correttamente avviato con i lavori della commissione consiliare di scopo, ma il 23 Maggio, per volere dell’amministrazione quel tentativo è naufragato. La palla è passata quindi totalmente in mano al sindaco ma, ad oggi, non è stato fatto nessun passo concreto nella direzione giusta per la riapertura del Tribunale a Chiavari – dichiara Antonio Bertani consigliere Comunale PD e Segretario cittadino – Il fatto che l’Onorevole Valentina Ghio presenti un’interrogazione parlamentare sul tema non può che essere una cosa positiva, considerato anche che il Sindaco Messuti ha dichiarato che sarebbe andato in persona a parlare con il Ministro Nordio, vogliamo quindi capire quali sono stati i passi concreti che la Giunta ha fatto nei confronti del governo”.

“Nel Consiglio comunale di lunedì 24 – conclude Bertani – tratteremo un ordine del giorno presentato da tutti i consiglieri di opposizione e cercheremo di capire se il Sindaco e l’amministrazione hanno davvero int